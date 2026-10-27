Gediz'de gençlere sağlıklı yaşam ve ilişki güvenliği öğretiliyor

Gediz meslek yüksekokulu'nda eğitim programı

Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Gediz Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından, Gediz Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik Sağlıklı Yaşam ve Güvenli İlişkiler konulu bir eğitim düzenlendi. Programın odak noktası, gençlerin gündelik yaşamlarında sürdürülebilir sağlık alışkanlıkları geliştirmeleri ve ilişki dinamiklerinde güvenli yaklaşım benimsemeleriydi.

Amaç ve vurgu noktaları:

Eğitimde öncelikle öğrencilerin sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmaları hedeflendi; buna beslenme, uyku düzeni ve stres yönetimi gibi temel başlıklar dahildi. Ayrıca, güvenli ve sağlıklı ilişkiler kurma konusunda farkındalık artırılmasına yönelik bilgiler verildi. Katılımcılara, bilinçli karar alma ve sınır belirleme gibi kavramların önemine vurgu yapıldı.

Beklenen katkılar:

Gerçekleştirilen bilgilendirme çalışmasıyla amaçlanan, öğrencilerin hem bireysel sağlıklarını güçlendirmek hem de sosyal ilişkilerinde daha bilinçli seçimler yapmalarını sağlamaktır. Bu tür eğitimlerin, öğrencilerin uzun vadede daha sağlıklı yaşam biçimleri ve güvenli ilişki alışkanlıkları edinmesine katkı sağlaması bekleniyor.

GEDİZ’DE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE GÜVENLİ İLİŞKİLER EĞİTİMİ