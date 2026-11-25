istanbul sabahında ay ve güneş aynı karede

İstanbul, sabahın erken saatlerinde gökyüzünde nadir karşılaşmalardan birine tanıklık etti. Doğan güneşin ilk ışıklarıyla birlikte, batı yönünde henüz kaybolmamış dolunay şehrin semalarında aynı anda göründü ve ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

nadiren görülen gökyüzü buluşması:

Megakentin silüeti ile denizin birleştiği bu anlarda, güneşin sarı-turuncu tonları ile ayın soluk beyazı yan yana süzüldü. Ufuktan yükselen güneşin ışıkları şehri aydınlatırken, batıda kalmış ayın varlığı manzaraya derinlik kattı. Bu tür anlar gökyüzü meraklıları için hem estetik hem de nadir bir görsel deneyim olarak değerlendirildi.

drone görüntüleri ve renklerin oyunu:

Oluşan sahne dron kamerasıyla havadan kaydedildi; görüntülerde gökyüzünün kızıllığa bürünüşüyle ayın aynı karede süzülüşü dikkat çekiyor. Kaydedilen saniye saniye görüntüler, İstanbul’un sabahını farklı açılardan gösterirken, şehrin doğal ışık oyunları ve mimari silüeti arasındaki kontrastı ortaya koydu.

Bu tür gözlemler, hem şehir fotoğrafçılığına ilgi duyanlar hem de meteorolojik ve astronomik olayları takip edenler için önemli görsel materyaller sunuyor. Görüntülerdeki estetik etki, İstanbul’un farklı saatlerde sunduğu manzaralara bir yenisini daha ekledi.

İstanbul’da ay ve güneşten seyrine doyumsuz sabah manzarası