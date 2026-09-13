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Kayseri'de ticari taksiyle otomobil çarpıştı: sürücü hastaneye kaldırıldı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı, sürücü hastaneye sevk edildi.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 05:10

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kayseri'de ticari taksiyle otomobil çarpıştı: sürücü hastaneye kaldırıldı

kaza ayrıntıları:

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Sivas Caddesi üzerinde ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazaya karışan araçlardan birini İ.Ç. yönetirken, diğerinin sürücüsü İ.Y. idi. Olayda 38 T 0924 plakalı ticari taksi ile 38 HU 916 plakalı otomobil çarpıştı; çarpışmanın etkisiyle otomobil savrularak refüje çıktı.

müdahale ve güvenlik önlemleri:

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği Sivas Caddesi'inde güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Kazada yaralanan sürücü İ.Y., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

araçların çekilmesi ve soruşturma:

Olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından kaza yapan araçlar çekiciyle kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı ve olayın nedenine ilişkin çalışmalar sürüyor.

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE TİCARİ TAKSİYLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ...

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE TİCARİ TAKSİYLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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