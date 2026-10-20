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İstanbul'da arama sona erdi: Haliç'te bulunan ceset selde kaybolan Ahmet Derin'e ait

İstanbul'da geçen haftaki selde otomobiliyle kaybolan Ahmet Derin'in (63) Haliç açıklarında bulunan cansız bedeniyle can kaybı sayısı 7'ye yükseldi.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 12:59

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EDİTÖR: Hakan Arslan

İstanbul'da arama sona erdi: Haliç'te bulunan ceset selde kaybolan Ahmet Derin'e ait

İstanbul'da arama kurtarma çalışmaları sona erdi

İstanbul'da geçtiğimiz hafta meydana gelen şiddetli sel felaketinde otomobiliyle sel sularına kapılarak kaybolan bir kişinin cesedi, Haliç açıklarında bulundu. Yapılan incelemede cesedin Ahmet Derin (63)'e ait olduğu tespit edildi.

buluntu ve kimlik tespiti:

Eyüpsultan Altın Boynuz Sosyal Tesisleri açıklarında bulunan cansız bedenin kimlik tespiti yetkililerce gerçekleştirildi. Olay yerinde yapılan ilk değerlendirmeler ve adli inceleme çalışmaları, cesedin selde kaybolan Derin'e ait olduğunu ortaya koydu.

arama kurtarma çalışmaları ve bilanço:

Bu bulgu ile birlikte sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi. Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarında kayıp şahıs kalmadığı gerekçesiyle arama faaliyetlerine son verildiğini açıkladı.

Olayla ilgili soruşturma ve adli işlemler devam ederken, bölgedeki hasar tespit çalışmaları ve vatandaşlara yönelik destek faaliyetlerinin sürdüğü bildirildi.

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İstanbul'da sel felaketinin ardından can kaybı 7'ye yükseldi

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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