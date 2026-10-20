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Adıyaman ticaret ve sanayi odası meclisi ekim ayı için olağanüstü toplandı

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası meclisi Başkan Abdulgani Bereket ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torunoğlu'nun katılımıyla ekim ayı olağanüstü toplandı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 13:55

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Adıyaman ticaret ve sanayi odası meclisi ekim ayı için olağanüstü toplandı

toplantı detayları:

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ekim ayı olağanüstü meclis toplantısı, Meclis Başkanı Abdulgani Bereket başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantı, oda hizmet binasında düzenlendi ve yerel iş dünyasının temsilcileri için planlanan gündem başlıkları ele alındı.

katılım ve yürütme:

Toplantıya, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torunoğlu ile meclis üyeleri katıldı. Meclis ve yönetim kurulunun bir araya geldiği oturumda, üyelerin aktif iştiraki sağlandı ve meclis çalışmaları çerçevesinde karşılıklı görüş alışverişi gerçekleştirildi.

gündem ve amaç:

Olağanüstü toplantı, odanın kentteki ticari ve ekonomik temsil görevini güçlendirmek ile üyeler arasındaki istişare ortamını sürdürmeyi amaçladı. Toplantıda, meclisin gündemindeki konu başlıkları üzerinde değerlendirmeler yapıldı ve ilerleyen dönem çalışmalarına ilişkin koordinasyon sağlandı.

Adıyaman iş dünyasının ortak paydasını oluşturan kurum olarak ATSO, düzenli meclis toplantılarıyla kent ekonomisine ilişkin karar alma süreçlerine katkı vermeyi sürdürüyor. Ekim ayı olağanüstü meclis toplantısı, Meclis Başkanı Abdulgani Bereket, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torunoğlu ve meclis üyelerinin katılımıyla tamamlandı.

ADIYAMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI (ATSO) EKİM AYI OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI, MECLİS BAŞKANI...

ADIYAMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI (ATSO) EKİM AYI OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI, MECLİS BAŞKANI ABDULGANİ BEREKET BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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