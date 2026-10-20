bakıcının yaşlı kadının hesabından 78 bin lira aktardığı iddiası ile tutuklanması

Olayın gelişimi:

Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde meydana gelen olayda, yaklaşık 6 aydır evde bakıcılık yapan 27 yaşındaki evli ve çocuk annesi D.B.'nin, yatalak olan 86 yaşındaki M.Ç. ile kızı 60 yaşındaki S.G.'ye baktığı öğrenildi.

İddialara göre bakıcı, yaşlı kadının banka hesabından kendi hesabına 78 bin lira havale etti. Daha sonra söz konusu parayı borçlusunun hesabına gönderdiğini belirttiği iddia edildi. Evde yapılan kontrollerde ayrıca yaklaşık 240 bin lira değerinde altının kaybolduğu tespit edildi.

Soruşturma ve mahkeme süreci:

Yaşlı kadınların şikâyeti üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri soruşturma başlattı ve D.B. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemler sırasında bakıcı, hesaba para aktardığını kabul etti; icra borçları nedeniyle parayı kendi hesabına aktardığını savundu.

Şüpheli altınların kendisi tarafından çalınmadığını iddia etti ancak olayla ilgili yürütülen soruşturma ve delil değerlendirmesi sonucunda D.B., Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan şüpheli, Çarşamba Kadın Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma, emniyet birimleri tarafından sürdürülüyor ve kayıp altınlar ile para transferlerinin ayrıntıları üzerinde çalışmalar devam ediyor.

SAMSUN’UN ATAKUM İLÇESİNDE, BİRİ YATALAK İKİ YAŞLI KADINA YAKLAŞIK 6 AYDIR BAKAN BAKICI D.A.(27) YAŞLI KADININ HESABINDAN KENDİ HESABINA 78 BİN LİRA HAVALE EDİP BURCUNU ÖDEYİNCE ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI.