Dolar 49,5739 +0,03%
Euro 55,6658 +0,14%
Bist 11.624,85 +1,70%
Altın Gram 6.587,65 -0,65%
EUR/USD 1,1225 +0,07%
Brent Petrol 111,33 +1,62%
--°

bakıcının yaşlı kadının hesabından 78 bin lira aktardığı iddiası ile tutuklanması

Samsun Atakum'da baktığı yaşlı kadının hesabından 78 bin lira kendi hesabına aktardığını kabul eden 27 yaşındaki bakıcı tutuklandı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 13:54

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

bakıcının yaşlı kadının hesabından 78 bin lira aktardığı iddiası ile tutuklanması

Olayın gelişimi:

Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde meydana gelen olayda, yaklaşık 6 aydır evde bakıcılık yapan 27 yaşındaki evli ve çocuk annesi D.B.'nin, yatalak olan 86 yaşındaki M.Ç. ile kızı 60 yaşındaki S.G.'ye baktığı öğrenildi.

İddialara göre bakıcı, yaşlı kadının banka hesabından kendi hesabına 78 bin lira havale etti. Daha sonra söz konusu parayı borçlusunun hesabına gönderdiğini belirttiği iddia edildi. Evde yapılan kontrollerde ayrıca yaklaşık 240 bin lira değerinde altının kaybolduğu tespit edildi.

Soruşturma ve mahkeme süreci:

Yaşlı kadınların şikâyeti üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri soruşturma başlattı ve D.B. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemler sırasında bakıcı, hesaba para aktardığını kabul etti; icra borçları nedeniyle parayı kendi hesabına aktardığını savundu.

Şüpheli altınların kendisi tarafından çalınmadığını iddia etti ancak olayla ilgili yürütülen soruşturma ve delil değerlendirmesi sonucunda D.B., Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan şüpheli, Çarşamba Kadın Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma, emniyet birimleri tarafından sürdürülüyor ve kayıp altınlar ile para transferlerinin ayrıntıları üzerinde çalışmalar devam ediyor.

SAMSUN’UN ATAKUM İLÇESİNDE, BİRİ YATALAK İKİ YAŞLI KADINA YAKLAŞIK 6 AYDIR BAKAN BAKICI D.A.(27)...

SAMSUN’UN ATAKUM İLÇESİNDE, BİRİ YATALAK İKİ YAŞLI KADINA YAKLAŞIK 6 AYDIR BAKAN BAKICI D.A.(27) YAŞLI KADININ HESABINDAN KENDİ HESABINA 78 BİN LİRA HAVALE EDİP BURCUNU ÖDEYİNCE ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kilis'te yasa dışı geçişi organize ettiği öne sürülen iki şüpheli tutuklandı
images

Kozcağız'da köprü üstünde bulunan kuaförün ölümü soruşturuluyor
images

Bornova'da ev baskınında binlerce uyuşturucu hap ve esrar ele geçirildi
images

Ovakent'te gece yarısı ateş: iki şüpheli tutuklandı, bir kişi aranıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kilis'te yasa dışı geçişi organize ettiği öne sürülen iki şüpheli tutuklandı

Üniversite yolculuğuna destek: Ümraniye'den ilk kez başlayan öğrencilere sekiz ayda 20 bin lira

Kayserispor'a FIFA'dan iki yeni tescil yasağı ve 1.934.000 Euro'luk borç

Bişkek'te sona eren TÜRKPA 15. genel kurulunda yapay zekâ odağıyla iş birliğine yeni sayfa

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi