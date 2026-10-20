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başkentte teknoloji rüzgârı: TechAnkara yatırımcılarla buluştu

TechAnkara Proje Pazarı'nın 12'ncisi Hacettepe'de düzenlendi; 100 teknoloji girişimi sergilendi, yatırım ve ticarileşme destekleri ön plana çıktı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 13:54

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

başkentte teknoloji rüzgârı: TechAnkara yatırımcılarla buluştu

etkinlik ve amaç:

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından 12’ncisi düzenlenen TechAnkara Proje Pazarı, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Tunçalp Özgen Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Etkinlik; teknoloji girişimcilerini, yatırımcıları, kurumsal firmaları ve girişimcilik ekosisteminin paydaşlarını bir araya getirerek yenilikçi fikirlerin ticarileşmesini desteklemeyi, girişimlerin yeni pazarlara erişimini güçlendirmeyi ve Ankara ekosisteminin iş birliğini pekiştirmeyi hedefledi. Jüri değerlendirmesi sonucunda belirlenen 100 teknoloji girişimi etkinlik kapsamında sergilendi.

kamu ve ajans mesajları:

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan etkinlikte yaptığı konuşmada teknik gücün kalkınmanın motoru olduğunu vurguladı ve Teknopark ziyaretine davet etti. Konuşmasında, salondaki manzaradan girişimcilerin kararlı çalışmaları, uykusuz geceleri ve rüya ile ideallerini gördüğünü belirtti ve girişimci kahramanları tebrik etti.

Ankara Valisi Yakup Canbolat ise başkentin bilim, teknoloji, savunma sanayi, sağlık ve eğitim gibi alanlarda Türkiye’nin güçlü merkezlerinden biri olduğunu belirterek, şehrin ekosistemini kurumların ortak çabası ile tanımladı. Canbolat, Ankara’nın kapasitesinin üniversiteler, teknoparklar, yatırımcılar ve kamu desteği birleştiğinde ortaya çıktığını söyledi.

ekosistem verileri ve sektörel çeşitlenme:

Konuşmalarda paylaşılan verilere göre Ankara bugün 22 üniversite, 168 Ar-Ge merkezi, 18 teknoloji transfer ofisi, 14 teknopark, 10 TEKMER ve 3 binin üzerinde teknoloji girişimi ile önemli bir teknoloji üssüne dönüşmüş durumda. Son yıllarda girişimlerin aldığı yatırımların savunma sanayii, sağlık teknolojileri, biyoteknoloji, üretim teknolojileri ve dijital oyun gibi alanlara yayıldığına dikkat çekildi.

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Duhan Kalkan tarafından aktarılan Ankara Girişim Ekosistemi Raporu verileri, 2018-2025 döneminde 210 girişim için 331 milyon doların üzerinde yatırım sağlandığını; yalnızca 2025 yılında ise 59 yatırım işleminde 41 milyon dolar yatırım gerçekleştiğini gösteriyor.

başarı ölçütleri, jüri süreci ve destek paketleri:

Kalkan, TechAnkara Proje Pazarı’nın başta ticarileşme olmak üzere girişimlerin yatırımcılarla buluştuğu bir köprü işlevi gördüğünü belirterek etkinliğin geçmiş sonuçlarına dair özet rakamlar paylaştı. Daha önceki yıllarda TechAnkara’ya 4 bin 293 proje başvurusu yapılmış, bin 146 proje sergilenmiş ve girişimciler ile yatırım fonları arasında bin 816 planlı B2B görüşme gerçekleştirilmiş. Ayrıca ticarileşme potansiyeli taşıyan 70 projeye hızlandırıcı uygulanmış, 35 girişimciye ücretsiz ofis sağlanmış ve çeşitli görüşmeler sonucunda 16 proje toplam 40 milyon dolar yatırım almıştır.

Bu yıl için süreç detayları da paylaşıldı: 460 yenilikçi proje başvurusu alınmış; idari değerlendirmeyi geçen 320 teknoloji girişimi 43 jüri üyesi tarafından incelenmiş; toplam 685 jüri değerlendirmesi yapılmıştır. Bu değerlendirme sonucu TechAnkara100 kapsamındaki 100 girişim sergilenmeye hak kazanmış, bu gruptan seçilen TechAnkara10 girişimcisi yatırımcı ve üst düzey şirket yöneticilerine sunum yapmıştır.

Kalkan, jüri süreçlerinde şeffaflık ve izlenebilirlik sağlamak için 2026 döneminde JÜDES (Jüri Değerlendirme Sistemi) adlı web tabanlı otomasyonun kullanıldığını; ödül tutarlarında ise artış yapıldığını belirtti. Ödül dağılımı şöyle açıklandı: birinciye 600 bin lira ticarileşme desteği, ikinciye 400 bin lira, üçüncüye 250 bin lira, Yerel Kalkınma Özel Ödülü ve Anadoludakiler Özel Ödülü her birine 100 bin lira. Ayrıca 28 farklı ödül kapsamında birçok girişimciye bir yıl boyunca ücretsiz ofis, mentorluk ve kuluçka desteği sağlanacak.

Etkinlik kapsamında en az 40 paydaş kurum ve kişinin katılımıyla 400’den fazla B2B görüşme hedefleniyor. Ankara’daki teknokentler ve Tekmerler başta olmak üzere kurumlara ücretsiz kurumsal stant tahsis edilerek kurumlar arası iş birliği ve sinerji amaçlandı. Ayrıca etkinliğin dijital ayağı güçlendirildi; girişimci Ankara platformu kapsamlı bir yeniden tasarımdan geçirildi.

sonuç ve çağrı:

Kalkan, Ajansın rolünü yalnızca finansman sağlamakla sınırlı görmediklerini; girişimcileri yatırımcı, mentor, teknokent ve pazara bağlayan bir kolaylaştırıcı olduklarını vurguladı. Girişimcilerin yalnızca teknoloji geliştirmesinin yeterli olmadığı, müşteri ve pazar doğrulaması, doğru yatırımcı ve mentorluk desteği ile ölçeklenebilir iş modeli gerektirdiği belirtildi. Ajansın destek mekanizmalarını bu bütünsel ihtiyaçlara göre şekillendirdiği ifade edildi ve girişimcilere ödül değil bağlantı, ortak ve yatırım bulma çağrısı yapıldı.

Programa Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Ankara Valisi Yakup Canbolat, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek ve Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Duhan Kalkan katıldı.

TECHANKARA PROJE PAZARI, TEKNOLOJİ VE GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİNİ ANKARA&#039;DA BULUŞTURDU.

TECHANKARA PROJE PAZARI, TEKNOLOJİ VE GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİNİ ANKARA'DA BULUŞTURDU.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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