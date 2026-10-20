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Musul'da toplu mezardan çıkarılan 47 kişi için resmi cenaze töreni

Hamam el-Alil'de DEAŞ'ın 2014-2017 işgalinde öldürülen 47 kişinin toplu mezardan çıkarılan kalıntıları DNA ile doğrulanıp törenle defnedildi.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 13:53

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Musul'da toplu mezardan çıkarılan 47 kişi için resmi cenaze töreni

Tören yapıldı:

Hamam el-Alil kasabasında düzenlenen resmi cenaze töreninde, terör örgütü DEAŞ'ın 2014-2017 yılları arasındaki işgalinde hayatını kaybeden 47 kişi anıldı. Toplu mezarlardan çıkarılan kalıntılar, uzun süren çalışmaların ardından defin için hazırlandı.

Kimliklendirme ve defin süreci:

Beş yıl önce bulunan toplu mezardan çıkarılan kalıntıların DNA testleri tamamlandı ve kimlikleri doğrulandı. Cenazeler, Musul'un Hamam el-Alil, Şura ve Kayyara bölgelerinde toprağa verildi.

Katılımcılar ve yetkililerin açıklamaları:

Törene Musul Valisi Abdulkadir Dahil, Musul İstinaf Mahkemesi Başkanı Raid Hamid Muslih, il meclisi üyeleri, güvenlik ve hükümet yetkilileri ile kurbanların aileleri katıldı. Musul Vali Yardımcısı Gazvan Davudi, kalıntıların güvenlik güçleri mensupları, bazı din adamları ve sivillere ait olduğunu bildirdi.

DEAŞ, 2014 yılında ele geçirdiği Musul'u 2017 yılına kadar kontrolünde tuttu; bu süre içinde çok sayıda güvenlik görevlisi ve sivil öldürüldü ve bazı kurbanlar toplu mezarlara gömüldü. Düzenlenen tören, yaşamını yitirenlerin anılması ve toplumsal belleğin canlı tutulması açısından önem taşıyor.

Irak&#039;ın Musul kentinde, terör örgütü DEAŞ tarafından 2014-2017 yılları arasındaki işgal sırasında...

Irak'ın Musul kentinde, terör örgütü DEAŞ tarafından 2014-2017 yılları arasındaki işgal sırasında öldürülen 47 kişinin toplu mezarda bulunan kalıntıları için resmi cenaze töreni düzenlendi.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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