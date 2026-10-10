Dolar 49,2600 -0,05%
Euro 55,2201 -0,08%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.677,54 +1,43%
EUR/USD 1,1206 -0,09%
Brent Petrol 104,72 +0,42%
--°

istanbul'da aranan 52 şahıs yakalandı

İstanbul Emniyeti ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 52 kişiyi yakaladı; listede 56 yıl 10 ay hapis ile 10.485.480 lira adli para cezası olan hükümlü de yer aldı.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 12:12

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

istanbul'da aranan 52 şahıs yakalandı

İstanbul'da aranan 52 şahıs yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 52 şahıs yakalandı. Operasyonda yakalananlar arasında ağır ceza ve yüksek tutarlı adli para cezası olan hükümlüler bulunuyor.

Operasyonun ayrıntıları:

Ekiplerin çalışmasında, dolandırıcılık, örgüt üyeliği ve kendisini kamu görevlisi ya da banka çalışanı olarak tanıtmak suretiyle dolandırıcılık suçlarından hakkında kesinleşmiş cezalar bulunan D.Ç., 56 yıl 10 ay hapis cezası ve 10.485.480 lira adli para cezası ile birlikte 14 ayrı UYAP aranması ile Büyükçekmece'de yakalandı. Şahsın 29 Eylül 2025 tarihinden bu yana arandığı bildirildi.

Öne çıkan yakalamalar:

N.K., nitelikli yağma, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma, konutta birden fazla kişiyle yağma ve resmi belgede sahtecilik suçlarından 12 yıl hapis cezası ve 4 ayrı UYAP aranması ile Silivri'de yakalandı; hakkında arama kaydının 19 Mart 2015 tarihinden beri bulunduğu belirtildi.

Y.A., resmi belgede sahtecilik, bankacılık amaçlı dolandırıcılık ve ruhsatsız ateşli silah bulundurma suçlarından 7 yıl 4 ay hapis cezası ve 6 ayrı UYAP aranması ile Avcılar'da gözaltına alındı; şahsın 27 Mart 2013'ten beri arandığı kaydedildi.

M.Ç. isimli cezaevi firarisi, bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, kilitlenmek suretiyle hırsızlık ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından 24 yıl 1 ay 12 gün hapis cezası ve 8 ayrı UYAP aranması ile Maltepe'de yakalandı; hakkında arama kaydının 4 Aralık 2023'ten beri bulunduğu bildirildi.

B.K., 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'na aykırılık suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası ve 2 ayrı UYAP aranması ile Fatih'te yakalandı; şahsın 18 Temmuz 2022'den beri arandığı aktarıldı.

Yakalamalara ilişkin işlemler Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yürütülürken, aranan diğer şahıslarla ilgili detayların da dosyaya işlendiği belirtildi.

İstanbul’da aranan 52 şahıs yakalandı: 56 yıl hapis cezası bulunan hükümlü de listede

İstanbul’da aranan 52 şahıs yakalandı: 56 yıl hapis cezası bulunan hükümlü de listede

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Otobüs bagajında saklanan gençler Sivas'ta ortaya çıktı
images

Gece saatlerinde silahlı saldırı: Enes Ertaş hayatını kaybetti
images

Yemekte çıkan tartışmada eşini vuran adama 18 yıl 4 ay hapis
images

Eş zamanlı operasyonla 33 ilde göçmen kaçakçılığı soruşturmasında 47 tutuklama

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

yöneticiler maç öncesi kahvaltıda buluştu

Gripin'in Aydın konseri öncesi tercihi Efeler'in Doğa Konaklama tesisi oldu

Bodrum'da mutfak atıkları evde bokashiyle dönüşüyor

Otobüs bagajında saklanan gençler Sivas'ta ortaya çıktı

TREND HABERLER

Demir'den alaturka dokunuşlu elektronik ballad: yeni single 'Senden Sonra' yayımlandı

Niğde Bor'da kavşakta çarpışma: motosiklette iki kişi hayatını kaybetti, bir ağır yaralı

Soma'da göçük sonrası iş güvenliği ve hesap sorulması çağrısı

Bakü'de prova: Fenerbahçe N’Golo Kante ve Çağrı Balta'nın golleriyle 2-0 kazandı

Minik öğrenciler emniyet ve nüfus müdürlüklerinde vatandaşlık dersini yerinde deneyimledi

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Bismil'de fırtına sonrası düşen sacı takma girişimi ölümle sonuçlandı, iki çırak ağır yaralı

Hatay'da aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu sürücülere zor anlar yaşattı