istanbul'da aranan 52 şahıs yakalandı

İstanbul'da aranan 52 şahıs yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 52 şahıs yakalandı. Operasyonda yakalananlar arasında ağır ceza ve yüksek tutarlı adli para cezası olan hükümlüler bulunuyor.

Operasyonun ayrıntıları:

Ekiplerin çalışmasında, dolandırıcılık, örgüt üyeliği ve kendisini kamu görevlisi ya da banka çalışanı olarak tanıtmak suretiyle dolandırıcılık suçlarından hakkında kesinleşmiş cezalar bulunan D.Ç., 56 yıl 10 ay hapis cezası ve 10.485.480 lira adli para cezası ile birlikte 14 ayrı UYAP aranması ile Büyükçekmece'de yakalandı. Şahsın 29 Eylül 2025 tarihinden bu yana arandığı bildirildi.

Öne çıkan yakalamalar:

N.K., nitelikli yağma, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma, konutta birden fazla kişiyle yağma ve resmi belgede sahtecilik suçlarından 12 yıl hapis cezası ve 4 ayrı UYAP aranması ile Silivri'de yakalandı; hakkında arama kaydının 19 Mart 2015 tarihinden beri bulunduğu belirtildi.

Y.A., resmi belgede sahtecilik, bankacılık amaçlı dolandırıcılık ve ruhsatsız ateşli silah bulundurma suçlarından 7 yıl 4 ay hapis cezası ve 6 ayrı UYAP aranması ile Avcılar'da gözaltına alındı; şahsın 27 Mart 2013'ten beri arandığı kaydedildi.

M.Ç. isimli cezaevi firarisi, bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, kilitlenmek suretiyle hırsızlık ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından 24 yıl 1 ay 12 gün hapis cezası ve 8 ayrı UYAP aranması ile Maltepe'de yakalandı; hakkında arama kaydının 4 Aralık 2023'ten beri bulunduğu bildirildi.

B.K., 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'na aykırılık suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası ve 2 ayrı UYAP aranması ile Fatih'te yakalandı; şahsın 18 Temmuz 2022'den beri arandığı aktarıldı.

Yakalamalara ilişkin işlemler Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yürütülürken, aranan diğer şahıslarla ilgili detayların da dosyaya işlendiği belirtildi.

İstanbul’da aranan 52 şahıs yakalandı: 56 yıl hapis cezası bulunan hükümlü de listede