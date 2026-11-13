Kış lastiği telaşı: uzman uyarısı ve sürücü çağrısı

Kış lastiği hazırlığı Düzce'de yoğunlaştı

Düzce'de hava sıcaklıklarının düşmesi ve yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olmaya başlamasıyla lastik bakım merkezlerinde hareketlilik arttı. Ticari araçlarda zorunlu kış lastiği uygulamasının 15 Kasım tarihinde başlayacak olmasının yaklaşması, sürücüleri servislere yönlendiriyor. İşletmelerde oluşan yoğunluk hem randevu sıkışıklığına hem de hizmet aksamalarına yol açıyor.

Uzmanın uyarısı:

Lastik Bakım Merkezi Müdürü Ümit Sel, yoğunluğun başladığını belirterek sürücülere kar yağışını beklememeleri gerektiğini söyledi. Sel, hava sıcaklığının 7 derecenin altına düştüğü dönemlerde kış lastiğinin takılmasının güvenlik için şart olduğunu vurguladı. Son günlerde sabah ölçümlerinde sıcaklığın sıfırın altına indiğini hatırlatan Sel, bu koşulların lastik değişimini ertelememek için yeterli olduğunu belirtti.

Sürücülere pratik tavsiyeler:

Sel, her yıl 15 Kasım civarında yoğunluğun arttığını ve bunun hem işletmeler hem de sürücüler için sıkıntı yarattığını ifade etti. Mağduriyetlerin önlenmesi için kış lastiği değişimlerinin son güne bırakılmaması gerektiğini söyledi. Ayrıca can güvenliği açısından zorunlu tarihin beklenmemesi gerektiğini, uygun hava koşullarında değişimin bir an önce yapılmasının faydalı olacağını belirtti.

İşletme sahipleri artan taleple başa çıkabilmek için randevu sistemleri uyguluyor; yine de Sel, sürücülerin mümkünse erken davranmasını tavsiye ediyor. Bu yaklaşım hem hizmet kalitesini koruyacak hem de kış koşullarında trafiğin daha güvenli olmasını sağlayacak.

TİCARİ ARAÇLARDA ZORUNLU KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASININ 15 KASIM’DA BAŞLAYACAK OLMASI NEDENİYLE DÜZCE’DEKİ LASTİK BAKIM MERKEZLERİNDE YOĞUNLUK YAŞANIYOR.