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Lüks hayatla kurdukları ağla 2 milyon dolarlık kripto vurgunu

Şebeke lideri A.D. ve üç kişinin, lüks gösteriyle güven sağlayıp 6 kişiden toplam 2 milyon dolar aldığı belirlendi; 4 şüpheli yakalandı, 3'ü adliyeye sevk edildi.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 11:50

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Lüks hayatla kurdukları ağla 2 milyon dolarlık kripto vurgunu

şebekenin yöntemi:

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kripto para borsasında yüksek getiri vaadiyle vatandaşları hedef alan bir suç şebekesi üzerine çalışma başlattı. Yapılan tespitlerde, şebeke üyelerinin çevrelerinde lüks bir yaşam sergileyerek güven sağladıkları ve bu imajla yeni mağdurlar buldukları belirlendi. Liderliğini A.D. adlı şüphelinin yaptığı grubun, toplam 6 mağduru ağına çektiği, bu kişilerden elde edilen paranın toplam 2 milyon dolar tutarında haksız kazanca dönüştüğü tespit edildi.

mağdurların aldatılma biçimi:

Şüpheliler, mağdurlara kripto borsasında yüksek kazanç sağladıklarını iddia ederek para topladı. İncelemelerde, dolandırıcıların mağdurlardan topladıkları paraları kendi aralarında paylaştıkları, paraların bir kısmıyla kumar oynandığı ve mağdurlara ise paraların borsada kaybedildiği yönünde yalan beyanlarda bulundukları belirlendi. Bu yöntemle mağdurlar oyalandı ve gerçek durum gizlendi.

operasyon ve adli süreç:

Yürütülen çalışmalar sonucunda şüphelilerin adresleri tespit edildi. Ekiplerin düzenlediği operasyonda, şebeke lideri A.D. dahil olmak üzere 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 1’i kadın olmak üzere 3 kişi adliyeye sevk edildi. Kamunun zarara uğramaması ve mağdurların haklarının korunması amacıyla soruşturma kapsamında elde edilen bulgular kayıt altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma ve kovuşturma süreçlerindeki gelişmeler, resmi mercilerce takip edilecektir.

Kripto vurgununda 2 milyon dolarlık dolandırıcılık: 1’i kadın 4 şüpheli gözaltına...

Kripto vurgununda 2 milyon dolarlık dolandırıcılık: 1’i kadın 4 şüpheli gözaltına alındı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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