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Çarşamba'da ışıklarda alevlenen araç kullanılamaz hale geldi

Samsun-Ordu karayolu Dörtyol mevkisinde gece seyir halindeki otomobil ışıklarda alev aldı; itfaiye söndürdü, yaralanma olmadı, araç hurdaya döndü.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 11:49

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Çarşamba'da ışıklarda alevlenen araç kullanılamaz hale geldi

Çarşamba'da ışıklarda alevlenen otomobil kullanılamaz hale geldi

Samsun’un Çarşamba ilçesinde gece saatlerinde seyir halinde olan bir otomobil, Samsun-Ordu karayolu Dörtyol mevkisinde duman çıkarıp kısa süre sonra alev aldı. Sürücü, aracın dumanlarını fark ederek trafik ışıklarında durdu ve son anda aracından çıkarak can güvenliğini sağladı.

itfaiye müdahalesi ve olay yeri:

Pozitif bir ihbar üzerine bölgeye sevk edilen Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı ve alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü. Müdahale sırasında çevredeki trafik güvenliği için gerekli önlemler alındı.

zarar ve soruşturma:

Yangın sonucu araç kullanılamaz hâle gelirken, olayda yaralanma veya can kaybı yaşanmadı. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı. Soruşturma tamamlanana kadar olay yeri ve araçla ilgili teknik değerlendirmeler sürdürülecek.

Olayla ilgili olarak yetkililer ve itfaiye ekipleri, benzeri durumlarda sürücülerin güvenli bir şekilde araçtan uzaklaşmasının ve derhal yardım çağırmasının hayati önem taşıdığını belirtiyor.

SAMSUN’UN ÇARŞAMBA İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEYKEN TRAFİK IŞIKLARINDA ALEV ALEV YANAN OTOMOBİL İTFAİYE...

SAMSUN’UN ÇARŞAMBA İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEYKEN TRAFİK IŞIKLARINDA ALEV ALEV YANAN OTOMOBİL İTFAİYE EKİPLERİNCE SÖNDÜRÜLDÜ. OLAYDA CAN KAYBI YAŞANMAZKEN, ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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