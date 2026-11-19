Operasyonun ayrıntıları:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri sahte kimlik ve sürücü belgesi üreten şüphelilere yönelik harekete geçti. Fatih ilçesinde iki ikamet ile Bayrampaşa ilçesinde dışarıdan bijuteri dükkanı görünümü verilen bir iş yeri tespit edilerek, üç adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Bayrampaşa'daki iş yerinde bulunan bir şüphelinin delilleri yok etmek amacıyla sahte belgelerin bir kısmını havalandırma boşluğuna attığı, kaçmaya çalıştığı sırada ekipler tarafından yakalandığı ve boşluğa atılan belgelerin de çıkarılarak ele geçirildiği belirtildi.

ele geçirilen belge ve ekipmanlar:

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda sahte belge ve üretim malzemesi ele geçirildi. Bunlar arasında 28 sahte Türkiye Cumhuriyeti sürücü belgesi, 22 sahte yabancı ülke sürücü belgesi, 15 sahte Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ve 3 sahte Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı kimlik kartı yer aldı.

Ayrıca 1 sahte Türkiye Cumhuriyeti izin belgesi, 1 sahte çalışma izin belgesi ve 1 sahte İçişleri Bakanlığı silah ruhsatı ile çeşitli bankalara ait 5 sahte bankamatik ve kredi kartı ele geçirildi.

Üretimde kullanılan malzemeler arasında 3 hologram, 876 çipli plastik kart, 4 kart basım makinesi, 10 ribon, 1 tarayıcı ve 1 dizüstü bilgisayar bulundu. Aramalarda ayrıca 40 tabaka sahte alkollü içki bandrolü ve Almanya’ya ait 2 sahte vize kartı ile çeşitli üretim materyalleri de ele geçirildi.

şüpheliler ve hukuki süreç:

Operasyon kapsamında biri Suriye uyruklu olmak üzere üç erkek şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği bildirildi.

Jandarma ekiplerinin tespit ve operasyonu, sahte belge üretimi ve dağıtımına ilişkin soruşturmaların devam edeceğine işaret ediyor. Ele geçirilen malzeme ve belgelerin incelemesiyle, taşeron ağlar ve kullanıldığı iddia edilen mekanlar üzerine ek bulgular elde edilmesi bekleniyor.

ELE GEÇİRİLENLER