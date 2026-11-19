kaza ve yaralananlar:

Dün akşam saatlerinde Tokat'ın Niksar ilçesi Dönekse mevkiindeki köprü üzerinde meydana gelen kazada, M.A. (31) yönetimindeki 60 AGR 539 plakalı otomobil ile B.B. (46) idaresindeki 60 AES 967 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 2 yaşındaki Zehra Erva Ablak, annesi Esra Ablak (27) ve Meryem Baş hayatını kaybetti.

cenaze töreni ve uğurlama:

Hayatını kaybeden Esra Ablak ile kızı Zehra Erva Ablak'ın cenazeleri Ordu'nun Akkuş ilçesine getirildi. Cenazeler, Kızılelma Mahallesi'ndeki Eserli Camii'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası aynı mahallede toprağa verildi.

Cenaze törenine Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, ailenin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören sırasında yakınları ve komşuları acılarını paylaştı, dualar edildi.

yerel tepki ve süreç:

Kaza mahallede derin üzüntüye yol açtı. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirirken, kazanın kesin sebebi ve diğer teknik ayrıntılar hakkında yetkili kurumların açıklama yapacağı belirtildi.

Anne ve kızının defniyle ilgili tören, yakın çevrede yoğun bir katılımla gerçekleşirken, aile üyeleri ve mahalle sakinleri taziyelerini iletti.

TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN ANNE VE KIZI, ORDU'NUN AKKUŞ İLÇESİNDE TOPRAĞA VERİLDİ.