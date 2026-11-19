Operasyonun ayrıntıları:

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, akaryakıt kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmada Ulukışla ilçesine bağlı Koçak köyü'nde iki işletmeye operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, gerekli lisansı almadan bayilik faaliyeti yürüttüğü belirlenen işletmelerde toplam 2 bin 979 litre lisanssız akaryakıt ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak, işletmelerle bağlantılı 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi. Jandarma ekipleri, bürokratik kayıtların ve ticari faaliyetlerin denetlenmesi çerçevesinde delil toplama ve soruşturmayı derinleştirme çalışmalarını sürdürüyor.

Lisanssız akaryakıt ticaretinin etkileri:

Lisanssız akaryakıt satışı, hem vergi kaybına hem de tüketici güvenliği açısından risklere yol açıyor. Kontrolsüz depolama ve taşımacılık, yangın ve çevresel kirlilik gibi tehlikeleri artırırken, kayıt dışı ticaret halinde vergi ve rekabet dengesi bozuluyor. Yetkililerin müdahaleleri, hem hukuki sorumlulukları yerine getirmek hem de kamu güvenliğini sağlamak açısından önem taşıyor.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı'nın açıklamasında, kaçakçılıkla mücadele kapsamında denetimlerin süreceği ve benzer faaliyetlerin tespit edilmesi halinde gereken adımların atılacağı vurgulandı. Soruşturmanın ayrıntıları hakkında ilgili birimlerce ek bilgilendirme yapılacağı belirtildi.

NİĞDE’NİN ULUKIŞLA İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONDA, İKİ İŞLETMEDE TOPLAM 2 BİN 979 LİTRE LİSANSSIZ AKARYAKIT ELE GEÇİRİLDİ.