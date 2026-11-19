Gülistan Doku dosyasında yeni iddialar

Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada tutuklanan polis memuru Abdulvahit Pusat'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Pusat, dosyada yer alan 18 Ocak 2020 tarihli açık kaynak araştırma raporunun hazırlanma sürecine ilişkin ayrıntıları aktardı.

Savcılık ifadesinde raporun hazırlanış süreci:

Pusat, ifadesinde o gün Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli olduğunu ve komiserinin kendisinden Doku'nun sosyal medya hesaplarını araştırmasını istediğini söyledi. PolNet üzerinden elde ettiği bilgilerle raporu hazırlayıp komiserine teslim ettiğini belirtti. Pusat, ilk etapta rapora yalnızca Gülistan'ın Instagram'da gizli görünen profil fotoğrafı ile "şifremi unuttum" sorgusunda yer alan telefon numarasının son iki hanesini eklediğini anlattı.

Saatler sonra komiseri O.M.Ö.'nün kendisini Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gönderdiğini, burada kendisine ekran görüntüleri ve bir teslim tutanağının hazır halde verildiğini iddia etti. Pusat, teslim aldığı materyallerin rütbesiz bir büro personelince kendisine takdim edildiğini ifade etti.

"Bana resmen tuzak kurmuşlar" iddiası:

Pusat, raporda yer alan takipçi, takip edilen ve beğeni listelerine ait ekran görüntülerinin tamamının kendisine hazır verildiğini savundu. İfadesinde "Raporumdaki sadece 1 ve 2 numaralı ekran görüntülerini ben almıştım" dedi ve devamında şunları söyledi: "Şube hesabımızla Gülistan'ın arkadaşı olmadığım için listeleri görememiştim. Şimdi anlıyorum ki Gülistan'ın arkadaşı olan E.D.'ı çağırıp, onun hesabı üzerinden ekran görüntülerini almışlar ve bana raporu tanzim ettirmişler. İmzalı teslim tutanağına güvenerek raporu düzenledim. Şimdi anlıyorum ki bu şekilde bana resmen tuzak kurmuşlar."

Pusat ayrıca, komiserinin raporun giriş bölümünü birlikte alelacele düzenlediklerini ve komiserin kendisini "korkmamaya" teşvik ederek "kızın imzaladığı teslim tutanağının da var" şeklinde güvence verdiğini aktardı.

Diğer şüphelilerden gelen açıklamalar:

Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar arasında yer alan dönemin Tunceli Asayiş Şube Müdürlüğü görevlisi İsmail Erzen de ifadesinde dikkat çeken tespitlerde bulundu. Erzen, soruşturmanın ilk dönemindeki arama çalışmalarında barajda yürütülen çalışmalarda su altından çıkarılan malzemeler hakkında aileye bilgi verilmemesi yönünde talimat aldıklarını ileri sürdü. Ayrıca, Gülistan Doku'ya ait olduğu değerlendirilen araç içi kamera görüntülerinin medyaya yansımasının da önemli bir tespit olduğunu belirtti.

Soruşturma kapsamında adı geçen E.D., komiser O.M.Ö. ve Asayiş Şube'de o dönem görevli olduğu belirtilen Rıdvan gibi isimler ifadedeki yerlerini koruyor. Savcılık dosyası ve Pusat'ın iddiaları, soruşturmanın yönü ve sorumlulukların belirlenmesi açısından yeni tartışmalar doğurdu.

Dosyada yer alan raporun hazırlanışına ilişkin bu anlatımlar, soruşturmayı yürüten birimler tarafından değerlendirilecek. İddiaların doğruluğu ve delillerin kökeni savcılık tarafından inceleniyor; süreçte yeni ifadeler ve kriminal incelemeler dosyanın seyrini belirleyecek.

ERZURUM ADALET SARAYI (ARŞİV)