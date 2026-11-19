Batman'da iki ayrı operasyonda skunk ve eroin ele geçirildi, iki zanlı tutuklandı

Batman'da 12 ve 18 Kasım 2026'deki iki operasyonda kent girişinde durdurulan araçlarda 15,14 g eroin, 2 sentetik ecza ve 1,125 kg skunk ele geçirildi; 2 kişi tutuklandı.