Batman'da iki ayrı operasyonda uyuşturucu ele geçirildi
Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalarda iki ayrı tarihte önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi.
operasyonun ayrıntıları:
12 ve 18 Kasım 2026 tarihlerinde kent girişinde şüphe üzerine durdurulan 2 araçta arama yapıldı. Araçlarda yapılan aramalarda 2 parça halinde toplam 15,14 gram eroin, 2 adet sentetik ecza ve 1 kilo 125 gram skunk maddesi ele geçirildi.
şüpheliler ve adli süreç:
Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi, bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ekipler, uyuşturucuyla mücadele kapsamında benzer denetim ve operasyonlara devam ediyor.
ELE GEÇİRİLENLER
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