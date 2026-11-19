Bakanın taziye mesajı:
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, vefat eden spor basınının duayen isimlerinden Öcal Uluç için taziye mesajı yayımladı.
Bakan Bak'ın sözleri:
"Spor basınımızın duayen isimlerinden Öcal Uluç’un vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Türk basınında iz bırakan duayen gazeteci Öcal Uluç’a Allah’tan rahmet; ailesi, sevenleri ve basın camiasına başsağlığı diliyorum."
mesajın vurgusu:
Bakan Bak, açıklamasında Öcal Uluç'un Türk basınında iz bırakan bir isim olduğunu vurgulayarak, ailesi ve basın camiasına başsağlığı dileğinde bulundu.
ÖCAL ULUÇ (ARŞİV)
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