İstanbul'da sahte daire ilanıyla 25 milyonluk kapora dolandırıcılığı iddiası

Olayın özeti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, internet sitelerine uygun fiyatlı daire ilanları vererek vatandaşlardan kapora alan ve ardından çeşitli bahanelerle oyalayan şebekeye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Polis müdürlüğünün yürüttüğü soruşturmada, şüphelilerin başta Esenyurt olmak üzere farklı bölgelerde sahte ilanlar yayınladığı, bu ilanlarla müşterileri çektikleri ve kapora adı altında para aldığı belirlendi. Yapılan tespitlere göre 30 ayrı eylemde toplamda yaklaşık 25 milyon lira tutarında haksız kazanç elde edildiği bildirildi.

Soruşturmanın seyri ve operasyon:

Soruşturma, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ile İstihbarat Şube Müdürlüğü iş birliğiyle yürütüldü. Şüphelilerin aile şirketi gibi organize hareket ettiği, internette sahte ilanlar aracılığıyla müşteri topladıktan sonra çeşitli bahanelerle mağdurları oyaladıkları tespit edildi. Bu kapsamda 25 Ağustos'ta İstanbul merkezli, Sinop ve Giresun'un da dahil olduğu üç ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Polis kayıtlarına göre yapılan soruşturmada, ilk etapta belirlenen 30 mağdur ve 30 eylem üzerinden yaklaşık 25 milyon liralık usulsüz kazanç hesaplandı. Ekipler, soruşturmanın devam ettiğini ve mağdur sayısı ile dolandırıcılık tutarının artabileceği değerlendirmesini paylaştı.

Şüpheliler, sabıka kayıtları ve malvarlığı incelemeleri:

Gözaltına alınan şüpheliler arasında isimleri paylaşılanların sabıka kayıtlarında da çeşitli suç kayıtları olduğu görüldü; örneğin Erkan G. hakkında 29, Bayram G. hakkında 10, Mahmut G. hakkında 7, Erdem G. hakkında 5, Barış S. hakkında 22 ve Faruk P. hakkında 15 kayıt bulunduğu bildirildi.

Şüphelilerin malvarlığına ilişkin incelemede ise 13 tarla, 3 ev, 3 arsa, 1 fındık bahçesi, 1 bahçe, 1 ahşap ev ve arsa, 1 ahşap samanlık ve bahçe olmak üzere toplam 23 taşınmaz ile 6 araç tespit edildi. Söz konusu taşınmaz ve araçlara tedbir konulurken, şüphelilerin banka hesaplarına da bloke işlemi uygulandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, savcılık işlemleri için adliyeye sevk edildi. Soruşturma, mağdur sayısı ve el konulan varlıklar açısından genişletilerek sürdürülüyor.

İstanbul’da ucuza daire vaadiyle 25 milyon liralık dolandırıcılık: 14 şüpheli adliyeye sevk edildi