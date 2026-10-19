İstanbul'da sel sonrası can kaybı, zarar tespitleri ve kentsel dönüşüm adımları

gelişmelerin özeti:

İstanbul Valisi Davut Gül, sel felaketinin ardından Ayazağa'daki çalışmaları yerinde incelediğini ve şu ana kadar yapılan tespitlere göre İstanbul'da 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin ise kayıp olduğunu bildirdi. Kocaeli'de selde yaranıp Pendik'e kadar sürüklenen 2 kişinin jandarma arama kurtarma ekiplerince bulunduğu ve maalesef vefat ettikleri belirtildi; böylece İstanbul ve Kocaeli kaynaklı toplam 8 cenaze İstanbul'da tespit edilmiş oldu.

Vali Gül, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü, kayıp olan tek hemşehrinin de kısa sürede bulunmasının umut edildiğini ifade etti. Bölgedeki müdahaleler AFAD, jandarma ve diğer kurumların koordinasyonuyla devam ediyor.

aramalar, bulundu ve teknik yıkımlar:

Arama kurtarma ekipleri ve jandarma tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda bir kısmı daha önce kayıp ilan edilen vatandaşlar bulundu. Ayazağa'da yapılan yıkımlarla ilgili eleştirilere cevap veren Gül, derenin teknik olarak belirlenmiş yatağı ve ıslah çalışmaları esas alınarak ancak proje kapsamındaki, işgal veya yıkım gerektiren yapıların kaldırıldığını vurguladı. Vali, "Ayazağa'da her gördüğümüz yeri yıkmıyoruz, yıkmayacağız" diyerek uygulamanın teknik ve proje temelli olduğunu belirtti.

zarar tespiti ve maddi yardım süreci:

Bölgede yürütülen zarar tespitlerinin tamamlandığını söyleyen Gül, gelen ihbar sayısının yaklaşık 19 bin 300 olduğunu, ekiplerin her bir ihbara giderek yerinde tespit yaptığını aktardı. Bu ihbarlar arasında çatı akması, bodrum ve kot farkı nedeniyle tüm eşyaların zarar görmesi gibi çok farklı mağduriyet türleri bulunduğu belirtildi.

Şu ana kadar ev olarak 2 bin civarında ciddi hasarlı konut, yaklaşık 900 iş yeri ve toplamda kabaca 3 bin yapı ile işyerinin ciddi anlamda zarar gördüğü tespit edildi. Hasar ziyan bedellerinin ödenmesine bugünden itibaren başlandığı, daha önce ödeme yapılan 5 bin 200 hemşehrinin kişi başı 10 bin lira aldığı ve bugün ile yarın itibarıyla yaklaşık 2 bin 500 hemşehriye daha aynı tutarın yatırılacağı açıklandı.

Tarımda tespit edilen zararların da tamamlandığı, bunun yaklaşık 60 milyon lira düzeyinde olduğu bildirildi; söz konusu zararlar arasında küçükbaş hayvan kayıpları ve seralara ait zararlar yer alıyor. Tarımsal kayıplara ilişkin teslimatların bu hafta içinde tamamlanacağı ifade edildi.

Zarar tespiti yapılmamış veya müracaat etmeyen vatandaşların, meydanda bulunan AFAD koordinasyon tırına başvurmaları halinde ekiplerin yerinde tespit yapacağı belirtildi. Ayrıca dükkan sahipleri için su altında kalan eşyaların tazmini ve taşınma ile yeniden düzen kurma süreçlerinde destek sağlanacağı vurgulandı.

altyapı ve proje esasları:

Gül, derenin projesinin İSKİ tarafından hazırlandığını, projenin geçmişe dönük 50–100 yıllık yağış verileri çerçevesinde planlandığını söyledi. Projede derenin hangi alanda ne kadar su toplayacağı ve suyun nereden geçeceğinin teknik olarak belirlendiği, bu güzergâhta bir işgal varsa diğer kurumların da imkânları ölçüsünde destek vereceği ifade edildi.

Rauf Denktaş Kültür Merkezi'nde kurulan Kentsel Dönüşüm Ofisi'nin de faaliyete başladığını belirten Vali Gül, hemşehrilerin dönüşüm talepleri ve arsa, imar, ada bazlı birleşme gibi konularda bilgi alabileceklerini söyledi. Ofisin hafta sonu da çalışarak vatandaşlara rehberlik edeceği kaydedildi.

Vali, hem arama kurtarma çalışmalarının hem de zarar tespit ve ödeme süreçlerinin öncelikli olarak yürütüldüğünü, teknik projelendirme ve ıslah çalışmalarıyla birlikte bölgedeki işgalin kurumlar arası koordinasyonla giderileceğini belirterek sözlerini tamamladı.

İSTANBUL VALİSİ DAVUT GÜL, SEL FELAKETİNİN ARDINDAN AYAZAĞA'DA DEVAM EDEN ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİKTEN SONRA BASIN MENSUPLARINA AÇIKLAMA YAPTI