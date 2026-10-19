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Niğde'de berber dükkanında 15 yaşındaki çırağa darp ve zorla temizlik iddiası

Niğde'de 15 yaşındaki berber çırağı, iş yeri sahibinin demir sopa ve süpürge sapıyla darp edilip tuvalete kilitlenerek temizliğe zorlandığını anlattı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 15:12

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Niğde'de berber dükkanında 15 yaşındaki çırağa darp ve zorla temizlik iddiası

olayın gelişimi

Niğde merkezde bir berber dükkanında çalıştığı belirtilen 15 yaşındaki çırağın, iş yeri sahibi tarafından darp edildiği ve ardından zorla temizlik yaptırıldığı iddia edildi. Olayın ardından ailenin şikâyeti üzerine adli süreç başlatıldı.

İddiaya göre Yusuf Eymen D. ile bir arkadaşı, iş yeri sahibinin çağrısıyla üst kata çıkarıldı ve burada tuvalete kilitlendi. Bir süre sonra aşağıdan demir bir sopa alınıp gelindiği, hiçbir uyarı yapılmadan çocukların darp edildiği öne sürüldü. Çırağın verdiği ifadeye göre, tepki gösterdiklerinde başka bir çalışanın çağrılıp olayın cep telefonuyla kaydedildiği iddia edildi.

çırakın anlattıkları:

Yusuf Eymen D., yaşadığı süreci anlatırken önce demir sopa ile sonra da tahta süpürge sapı ile darp edildiklerini söyledi. Sırt ve bacaklarında morluklar, dudağının içinin patladığı ve kafasının arkasında şişlik oluştuğunu belirtti. Darp sonrası yeniden tuvalete kilitlendiklerini, bir süre sonra kapı açılıp aşağı indirilip yaklaşık yarım saat ile bir saat arasında temizlik yaptırıldığını aktardı.

Çocuğun ifadesinde, şiddete gerekçe olarak gösterilen konunun iş yeriyle ilgisi olmadığı; söz konusu meselenin arkadaşına ait özel bir konu olduğu, patronun ise itibarını korumak için cezalandırma uyguladığı iddiası yer aldı.

aile tepkisi ve sağlık durumu:

Anne Seher D., oğlunun eve döndüğünde vücudundaki morlukları ve kafasındaki şişliği görünce derhal hastaneye götürdüklerini belirtti. Doktorların beyin kanaması şüphesi ile tomografi çektiği, takip amacıyla bir süre daha hastanede tutulmasının istendiği ifade edildi. Aile darp raporlarını alarak Çocuk Şube Müdürlüğüne gidip şikâyette bulundu.

Anne, şüphelinin adliyeye sevk edilip adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına tepki göstererek, kararın kendilerini derinden üzdüğünü söyledi. Evde iki gündür huzurun kalmadığını, çocuğunun yaşadığı acıyı ve adalet beklentisini dile getirdi.

Olayın ardından yetkililer tarafından başlatılan soruşturma sürüyor. Ailenin şikâyeti ve alınan darp raporları doğrultusunda adli işlemler devam ederken, duruşma ve soruşturmanın seyrine göre yeni işlemlerin yapılabileceği belirtildi.

Önemli hususlar: İddialarda adı geçen 15 yaşındaki mağdur ile aile tarafından sağlık raporu ve şikâyet evrakları hazırlandığı; şüphelinin ise adli kontrolle serbest kaldığı kaydedildi.

NİĞDE’DE 15 YAŞINDAKİ BERBER ÇIRAĞINA DARP İDDİASI

NİĞDE’DE 15 YAŞINDAKİ BERBER ÇIRAĞINA DARP İDDİASI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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