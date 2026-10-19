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Gökçeada'da sağlık alarmı: 77 yaşındaki hasta Sahil Güvenlik botuyla tahliye edildi

Gökçeada'da beyin kanaması şüphesiyle 77 yaşındaki E.O., Sahil Güvenlik botu TCSG-91 ile tahliye edilip Kabatepe'ye getirildi ve hastaneye sevk edildi.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 15:11

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Gökçeada'da sağlık alarmı: 77 yaşındaki hasta Sahil Güvenlik botuyla tahliye edildi

Gökçeada'da sağlık alarmı: 77 yaşındaki hasta Sahil Güvenlik botuyla tahliye edildi

Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki Gökçeada ilçesinde beyin kanaması şüphesiyle rahatsızlanan 77 yaşındaki E.O., deniz yoluyla tahliye edilerek sağlık kuruluşuna ulaştırıldı.

tahliye operasyonu:

Dört gün önce Sahil Güvenlik Batı Marmara Harekat Merkezi tarafından bildirilen tıbbi tahliye talebi üzerine harekete geçen ekipler, ada kıyısından hasta nakli için görevlendirilen Sahil Güvenlik botu 'TCSG-91' ile müdahale etti. Operasyon planlanarak hasta güvenli şekilde deniz aracına alındı.

hasta nakli ve tedavi:

Hasta, Kabatepe Feribot İskelesine getirildikten sonra iskelede bekleyen ambulansa nakledildi. Ekiplerin aktardığı bilgiye göre hasta sağ ve bilinci açık şekilde ambulansa alındı ve derhal sevk edildi.

Tahliye edilen E.O., Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı; gerekli tetkikler ve takipler başlatıldı.

Olay, adalardan yapılan tıbbi tahliyelerin önemini bir kez daha gösterirken, Sahil Güvenlik ekiplerinin acil müdahale kapasitesinin kritik rol oynadığını ortaya koydu.

GÖKÇEADA İLÇESİNDE BEYİN KANAMASI ŞÜPHESİYLE 77 YAŞINDAKİ E.O. SAHİL GÜVENLİK BOTU İLE TAHLİYE...

GÖKÇEADA İLÇESİNDE BEYİN KANAMASI ŞÜPHESİYLE 77 YAŞINDAKİ E.O. SAHİL GÜVENLİK BOTU İLE TAHLİYE EDİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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