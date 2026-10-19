Trabzon açıklarında makara kopması sonucu 4 balıkçı yaralandı

kaza anı ve nedenleri:

Akçaabat'tan denize açılan bir balıkçı teknesi, Trabzon'un 30 mil açığında palamut avındayken ağı tekneye çekerken, ağın çekiminde kullanılan makara sisteminde kopma meydana geldi. Kopma sonucunda ağ aksamı balıkçıların üzerine düştü.

Olayda 1'i ağır 4 balıkçı yaralandı. Yaralanmaların makara ve ağ aksamının çarpmasıyla oluştuğu bildirildi.

tahliye ve tedavi süreci:

Yaralı balıkçılar, aynı firmaya ait başka bir balıkçı teknesi ile Araklı Limanı'na getirildi. Limanda bekleyen ambulanslarla yaralılar Araklı Devlet Hastanesi ve çevre hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı; sağlık yetkilileri bir kişinin durumunun ağır olduğunu açıkladı.

Olay, deniz avcılığında kullanılan mekanik ekipmanın düzenli bakımı ve iş sağlığı ile güvenliği önlemlerinin önemini bir kez daha gösteriyor. Düzenli ekipman kontrolleri, personel eğitimi ve acil durum prosedürlerinin güncel tutulması, benzer kazaların riskini azaltmada kritik rol oynar.

TRABZON’UN 30 MİL AÇIĞINDA BİR BALIKÇI TEKNESİNDE DENİZDEKİ AĞI ÇEKMEDE KULLANILAN MAKARA SİSTEMİNİN KOPMASI SONUCU YAŞANAN İŞ KAZASINDA 1’İ AĞIR 4 İŞÇİ YARALANDI.