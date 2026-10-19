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Kırşehir'de kaçak makaron ağı çökertildi: makineler ve yüz binlerce boş makaron ele geçirildi

Kırşehir'de ikamet ve işyerinde yapılan aramada 2 makine, 30 bin dolu, 142 bin 600 boş makaron ve 30 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 15:11

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kırşehir'de kaçak makaron ağı çökertildi: makineler ve yüz binlerce boş makaron ele geçirildi

Kırşehir polisinden kaçakçılık operasyonu

Kırşehir Emniyeti ekiplerinin kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik çalışmaları kapsamında bir şüphelinin ikamet ve işyerinde arama yapıldı. Operasyon sırasında ele geçirilen malzemeler, soruşturmanın merkezini oluşturdu.

ele geçirenler ve miktarlar:

Aramada 2 tütün doldurma ve sarma makinesi, 30 bin doldurulmuş makaron, 142 bin 600 boş makaron ve 30 kilogram kıyılmış tütün bulundu. Güvenlik güçleri bulguları tutanak altına aldı.

soruşturma ve yasal süreç:

Olayla ilgili olarak kayıtlı şahıs M.D. hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. Yetkililer, soruşturmanın ve gerekli adli işlemlerin devam ettiğini bildirdi.

KIRŞEHİR’DE POLİS KAÇAK TÜTÜN OPERASYONU YAPTI YAPILAN OPERASYONDA 142 BİN 600 MAKARON ELE...

KIRŞEHİR’DE POLİS KAÇAK TÜTÜN OPERASYONU YAPTI YAPILAN OPERASYONDA 142 BİN 600 MAKARON ELE GEÇİRİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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