Vali Gül Kemerburgaz’da esnaf ve üretim tesislerini dinledi

İnceleme ve dinleme ziyareti

İstanbul Valisi Davut Gül, Eyüpsultan Kemerburgaz’da selden etkilenen noktalarda incelemelerde bulundu. Afetin 6'ncı günü olan bölgede hasar tespit ve temizleme çalışmaları devam ediyor.

hasar tespit ve temizleme çalışmaları:

Vali Gül, Eyüpsultan İlçe Kaymakamı Arslan Yurt ve diğer yetkililerle birlikte zarar gören üretim tesisleri ve işletmeleri yerinde inceledi. İncelemelerde işletme yetkililerinden bilgi alındı ve hasarın boyutu yerinde değerlendirildi.

vatandaş görüşleri ve talepler:

Ziyaret sırasında bölge sakinleri ile bir araya gelen Vali Gül, vatandaşların ve işletme temsilcilerinin sorunlarını dinledi; bazı vatandaşlar Vali Gül’e çay ikramında bulundu. Bölgedeki hasar tespit ve temizlik çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

İSTANBUL VALİSİ DAVUT GÜL, EYÜPSULTAN KEMERBURGAZ'DA SELDEN ETKİLENEN NOKTALARDA İNCELEMELERDE BULUNARAK VATANDAŞLARI DİNLEDİ