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İstanbul’da Silivri ve Esenyurt’ta villanın bahçesine gömülü 406 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi

Silivri ve Esenyurt'ta düzenlenen operasyonlarda villanın bahçesine gömülü de dahil olmak üzere toplam 406 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 14:55

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EDİTÖR: Burcu Kaya

İstanbul’da Silivri ve Esenyurt’ta villanın bahçesine gömülü 406 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi

operasyonun özeti:

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile İstihbarat Şube Müdürlüğü, Esenyurt ve Silivri ilçelerinde yürüttükleri ortak çalışmalar sonucunda toplam 406 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirdi. Operasyon sırasında bir şüpheli gözaltına alındı.

operasyonun seyri:

Uyuşturucu madde ticaretine yönelik takiplerin ardından, ekipler önceki gün ve dün süren çalışmaları sonucu bir hafif ticari aracı ve tek katlı bir evi takibe aldı. Bu sabaha karşı yapılan baskında, otomobil sürücüsü şüpheli olarak gözaltına alındı. Villanın bahçesi ile araçta hassas burunlu dedektör köpeklerle yapılan aramalarda, uyuşturucunun bir kısmının toprak altına gömülü olduğu tespit edildi.

ele geçirilen malzemeler:

Yapılan aramalarda; bir kısmı gömülü halde 391 kilo 650 gramı sıvı ve 15 kilo 150 gramı kristal olmak üzere toplam 406 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi. Ayrıca 54 kilo 100 gram aseton, 2 hassas terazi, 2 test kiti ile uyuşturucu madde imalatında kullanılan çeşitli araç ve gereçler de bulundu.

adli süreç ve soruşturma:

Uyuşturucuya el konulurken gözaltına alınan şüpheli emniyete götürülerek sorguya alındı. Polis ekipleri, soruşturmanın devam ettiğini ve şüphelinin emniyetteki ifade işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilmesinin beklendiğini bildirdi.

OPERASYONDA 406 KİLO 800 GRAM METAMFETAMİN MADDESİ ELE GEÇİRİLDİ

OPERASYONDA 406 KİLO 800 GRAM METAMFETAMİN MADDESİ ELE GEÇİRİLDİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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