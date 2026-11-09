Atakum'da toprak kayması sonrası boşaltılan apartmanın geleceği incelemeye bağlandı

Olayın ayrıntıları:

Samsun'un Atakum ilçesi Alanlı Mahallesi 3422. Sokak'ta bulunan 19 daireli, 7 katlı Alan Apartmanı'nın bitişiğindeki inşaatta meydana gelen toprak kayması sonucu binanın bahçe istinat duvarı ve otopark bölümünde çökmeler ve yarıklar oluştu. Yağışların etkisi ve arazinin eğimli yapısı nedeniyle bazı bölümlerde çatlaklar görüldü; can güvenliği endişesiyle bina tedbir amaçlı boşaltılarak mühürlendi.

Teknik inceleme ve çözüm seçenekleri:

Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yıldız, binanın yanında bulunan istinat duvarının yıkılmasıyla temel altında boşluk oluştuğunu belirterek, "Binanın yanındaki istinat duvarı yıkılınca binanın temelinin altında bir boşluk oluştu. Ancak belediyemizin yaptığı incelemelerde binanın içerisindeki kirişlerde ve kolonlarda herhangi bir çatlak görmedik. Buna rağmen insan sağlığı açısından önemli olan can güvenliğidir. Pazar günü öğle saatlerinde vatandaşlarımızı binadan tahliye ettik" dedi.

Yıldız, binanın yeniden oturum için uygun olup olmadığının, "Yapı Kontrol Müdürlüğümüz, İl Çevre ve AFAD ekipleriyle birlikte" yapılacak değerlendirme sonucunda netleşeceğini ve temeldeki boşluğun giderilmesiyle ilgili olarak "enjeksiyon yapılıp yapılamayacağı" gibi teknik seçeneklerin değerlendirileceğini söyledi.

Sakinlerin durumu ve iddialar:

Tahliye edilen vatandaşların barınma ihtiyaçları belediye tarafından takip edildi; Yıldız, kendi imkanları olanların yakınlarına, durumları uygun olmayan iki üç ailenin önce kültür merkezinde ağırlanıp ardından bir otele yerleştirildiğini, gecikme yaşanmadan binanın boşaltıldığını vurguladı: "Biz dün akşam bu riski göze almadık ve binayı boşalttık. Çünkü can her şeyin önünde".

Bina sakini Zeynep Güngör, inşaat alanındaki kazının usulsüz olduğunu öne sürerek daha önce kurumlara yaptıkları başvuruların sonuçsuz kaldığını iddia etti ve şunları söyledi: "İnşaatın kazısının usulsüz olduğuyla ilgili yaptığımız bildirimlerin hiçbirisi dikkate alınmadı. Göz göre göre gelen bir felaketti. Son yağmurda daha önce oluşan küçük çatlakların büyümesiyle heyelan meydana gelmesi an meselesiydi. AFAD ve belediye ekipleri maalesef son anda devreye girdiler. Biz bilgi verdik ancak önlem alınamadan heyelan oluştu ve toprak kaydı. Büyük bir maddi zarar var".

Güngör ayrıca, "Bütün şikayetlerimiz, videolarımız ve kayıtlarımız ellerinde olmasına rağmen herhangi bir aksiyon alınmadı. Keşke zamanında başvurularımız dikkate alınsaydı da bunları yaşamasaydık. Şimdi binanın güvenliği için yapılacak çalışmaları ve raporları bekliyoruz" diye konuştu.

Binanın durumu ve yeniden kullanıma açılıp açılmayacağı, Yapı Kontrol Müdürlüğü ile İl Çevre ve AFAD ekiplerinin hazırlayacağı teknik raporların sonuçlarına göre belirlenecek; belediye hem yapısal değerlendirmeleri hem de tahliye edilen sakinlerin barınma ve maddi hasar taleplerini takip ediyor.

SAMSUN’UN ATAKUM İLÇESİNDE İNŞAAT ALANINDA MEYDANA GELEN TOPRAK KAYMASI NEDENİYLE BİTİŞİĞİNDEKİ 7 KATLI APARTMAN TEDBİR AMACIYLA BOŞALTILIRKEN, BİNANIN YENİDEN KULLANIMA AÇILIP AÇILMAYACAĞI YAPILACAK TEKNİK İNCELEMELERİN ARDINDAN BELLİ OLACAK. ATAKUM BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI SUAT YILDIZ, BİNANIN TEMELİNDE OLUŞAN BOŞLUĞUN GİDERİLMESİNE YÖNELİK TEKNİK ÇÖZÜM SEÇENEKLERİNİN DEĞERLENDİRİLECEĞİNİ SÖYLEDİ.