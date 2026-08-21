İstanbul'da sismoloji dünyası esc2026 ile Türkiye'nin deneyimini paylaşacak

Avrupa Sismoloji Komisyonu'nun 40. Genel Kurulu İstanbul'da

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yürütülen hazırlıklarla, Avrupa Sismoloji Komisyonu'nun 40'ıncı Genel Kurulu (ESC2026) 6-11 Eylül 2026 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek. Ankara'da yapılan bilgilendirme toplantısında etkinliğin uluslararası kapsamı, Türkiye'nin deprem bilimindeki birikimi ve kamu-akademi-özel sektör iş birliğinin önemi vurgulandı. Organizasyonun hedefi, sismoloji alanındaki güncel araştırmaları ve uygulamaları paylaşmak, uluslararası ağları güçlendirmek ve genç araştırmacıların yetişmesini desteklemektir.

Etkinliğin kapsamı ve katılımcı profili:

ESC2026, 60'tan fazla ülkeden yüzlerce bilim insanını, mühendisi, kamu yöneticisini, karar vericiyi ve sektör temsilcisini İstanbul'da bir araya getirecek. Toplantıda çağrılı konuşmalar, sözlü sunumlar ve poster oturumlarının yanı sıra sergi alanı aracılığıyla AFAD, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi, DASK ile ilgili özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını paylaşmaları planlanıyor. Organizasyona ilişkin AFAD Deprem Dairesi Başkanı Aykut Akgün etkinliğin hem ESC Türkiye Temsilciliği hem de organizasyon komitesi bağlamında önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

AFAD'ın misyonu ve özel oturum:

Akgün, AFAD'ın misyonunu 'sismoloji ve deprem araştırma-geliştirme çalışmalarını teşvik etmek, Avrupa ölçeğinde bilimsel iş birliğini genişletmek ve genç bilim insanlarını yetiştirerek sismoloji bilimine katkı sunmak' olarak özetledi. Ayrıca, toplantı kapsamında AFAD Başkanlığının faaliyetlerinin ele alınacağı özel bir oturum da Başkanlık koordinasyonunda gerçekleştirilecek. Organizasyonda yer alan kurumlar arasında geçmişteki deneyimlere yapılan atıf da dikkat çekti; 24-29 Ağustos 2014 tarihlerinde İstanbul'da Türkiye Deprem Vakfı ve AFAD iş birliğiyle düzenlenen ESC'nin 34'üncü Genel Kurulu'ndan bu yana 12 yıl sonra yeniden ev sahipliği yapılacak olması önem taşıyor.

Toplantının bilimsel programında sismoloji, deprem mühendisliği, sismik tehlike ve risk, yer hareketleri, sismik izleme, yapısal maliyetler ve afetlere karşı dirençli toplumlar gibi geniş bir yelpazede oturumlar yer alacak ve 800'den fazla araştırmacının katılımı bekleniyor.

Kandilli ve genç araştırmacı eğitimi geleneği:

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Müdür Yardımcısı Gülüm Tanırcan ise Genç Sismologların Eğitim Kursu geleneğinin 1990'lara dayandığını ve ESC öncesi bu köklü programın Kandilli Rasathanesi'nde gerçekleştirilecek olmasından memnuniyet duyduklarını söyledi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün 150 yılı aşan gözlem ve araştırma geleneğiyle yalnız deprem değil jeodezi, jeofizik, astronomi ve meteoroloji alanlarında da çalışmalar yürüttüğü vurgulandı. Tanırcan, genç sismologların böyle bir merkezde ağırlanmasının anlamlı olduğunu belirtti.

Akademi, meslek örgütleri ve toplum ilişkisi:

ODTÜ İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi Ayşegül Aslan toplantının Türkiye için ayrıca anlamlı olduğunu; zira Türkiye'nin aktif faylar ve yüksek deprem tehlikesi nedeniyle deprem araştırmalarını akademik bir alan olmanın ötesinde toplumsal gelecekle doğrudan ilişkili gördüğünü ifade etti. Türkiye Deprem Mühendisliği Derneği Başkanı Mustafa Kerem Koçkar da derneğin ülke çapında deprem zararlarını azaltma amacıyla mühendisleri, temel bilimcileri ve farklı disiplinleri bir araya getiren bir sivil toplum kuruluşu olduğunu, derneğin 318 üye ve bunun içinde 11 kurumsal üye barındırdığını aktardı.

Koçkar, derneğin IAEE gibi uluslararası platformlarda Türkiye'yi temsil ettiğini ve ESC2026'nın karar vericileri, sektör temsilcilerini ve bilim insanlarını bir araya getirerek deprem farkındalığı ile uygulamaya yönelik tartışmaları ilerleteceğini söyledi.

Bilgilendirme programı, katılımcıların toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. Etkinlik, hem akademik buluşma hem de politika ve uygulama ekseninde yerel aktörlerin deneyimlerini uluslararası platformda paylaşma fırsatı sunacak.

GENEL KURUL ÖNCESİNDE, ORGANİZASYONUN KAMUOYUNA DUYURULMASI AMACIYLA AFAD DEPREM DAİRESİ BAŞKANI AYKUT AKGÜN (SOLDA), ODTÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİM ÜYESİ AYŞEGÜL ASLAN (SOLDAN İKİNCİ), BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ KANDİLLİ RASATHANESİ MÜDÜR YARDIMCISI GÜLÜM TANIRCAN (SOLDAN ÜÇÜNCÜ) VE TÜRKİYE DEPREM MÜHENDİSLİĞİ DERNEĞİ BAŞKANI MUSTAFA KEREM KOÇKAR (SAĞDA) TARAFINDAN BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI.