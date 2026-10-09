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İstanbul'da Türkiye ve Pakistan güvenlik iş birliğini derinleştirdi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Pakistanlı mevkidaşı Mohsın Naqvî ile İstanbul'da terör, siber, narkotik ve kolluk eğitimi alanlarında iş birliğini görüştü.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 16:26

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EDİTÖR: Merve Çelik

İstanbul'da Türkiye ve Pakistan güvenlik iş birliğini derinleştirdi

Görüşmenin kapsamı:

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Pakistan Federal İçişleri Bakanı Syed Mohsin Raza Naqvi ve beraberindeki heyeti İstanbul’da kabul etti. Taraflar, görüşmede terörle mücadele, güvenlik iş birliği, siber suçlar, narkotik suçlarla mücadele, kaçakçılık, organize suçlarla mücadele ile kolluk birimleri arasındaki eğitim ve iş birliği konularını ele aldı.

Protokol ve akademik iş birliği:

Toplantıda, "Uluslararası Terörizm, Uyuşturucu ve Örgütlü Suçlarla Mücadelede Bilgi Paylaşımı Sağlanmasına İlişkin Protokol" ile iki ülkenin Polis Akademisi Başkanlıkları arasındaki eğitim ve akademik iş birliği çalışmalarının değerlendirilmesi öne çıktı. Bakan Çiftçi, hazırlıkları tamamlanan protokolün bugünkü görüşme vesilesiyle imzalanmasının planlandığını belirtti.

Türkiye–Pakistan ilişkilerinin tonu:

Bakan Çiftçi, Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkileri tarif ederken iki ülkenin ortak medeniyet değerleriyle bir arada olduğunu ve ilişkilerin "derin kardeşlik ve dostluk temeline dayandığını" vurguladı. Çiftçi, "Türkiye ve Pakistan, zor zamanlarda da hep iyi bir sınav vermiş, birbirlerine yardıma ilk koşan devletler olmuşlardır" ifadelerini kullandı.

Terörle mücadele ve yeni nesil tehditler:

Çiftçi, Türkiye'nin uzun yıllardır PKK, YPG/PYD, FETÖ, DEAŞ, DHKP-C gibi terör örgütlerine karşı sürdürdüğü mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini belirtti. Ayrıca yeni nesil organize suçlarla mücadelede teknolojik kapasitenin artırıldığına dikkat çekerek «Yapay zekâ destekli analiz, büyük veri, dijital delil inceleme ve finansal iz sürme kapasitemizi güçlendirerek hiçbir suç yapılanmasına alan bırakmıyoruz» dedi.

Operasyonel sonuçlara dair verilen bilgilerde, bu yıl içinde 625 organize suç örgütüne yönelik bin 741 operasyon gerçekleştirildiği, yalnızca 2026 yılında yürütülen 198 bin siber devriye ve 5 bin siber operasyon sonucunda bilişim suçlularına, sanal dolandırıcılara ve yasa dışı bahis/kumar şebekelerine önemli darbeler indirildiği kaydedildi.

Siber ve narkotik alanda iş birliği:

Uyuşturucu kaçakçılığı ve siber suçlarla mücadelede bilgi paylaşımının önemine dikkat çeken Çiftçi, iki ülkenin coğrafi konumları nedeniyle karşılıklı tecrübe ve istihbarat paylaşımının zorunlu olduğunu belirtti. Pakistan’ın narkotik suçlarla mücadelede yürüttüğü çalışmalara atıfta bulunularak, "Yeni Nesil Uyuşturucular, Sentetikler, Güncel Rotalar ve Trendler" gibi alanlardaki uygulama ve deneyimlerin paylaşılabileceği vurgulandı.

Kolluk eğitimi ve hukuki zemin:

Bakan Çiftçi, 2004 yılında imzalanan "Uluslararası Terörizm ve Örgütlü Suçlarla Mücadelede İşbirliği Anlaşması" temelinde hazırlanan protokolün, iki ülke arasındaki hukuki iş birliğini güçlendireceğini ifade etti. Kolluk birimleri arasındaki eğitim ve iş birliği çalışmalarının artırılmasının temel hedef olması gerektiğini belirterek, eğitim iş birliklerinin genişletileceğini söyledi.

Görüşme, iki ülkenin güvenlik ve adli iş birliğini kurumsal ve operasyonel düzeyde derinleştirme iradesini ortaya koydu; taraflar önümüzdeki dönemde bilgi paylaşımı, ortak operasyonel koordinasyon ve kolluk eğitimi alanlarında somut adımlar atmayı sürdürecekler.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Pakistan Federal İçişleri Bakanı Mohsın Naqvı’yi...

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Pakistan Federal İçişleri Bakanı Mohsın Naqvı’yi ağırladı

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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