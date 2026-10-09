Türkiye ile Pakistan arasında güvenlik ve eğitim iş birliği derinleşti

Türkiye-Pakistan güvenlik ortaklığı İstanbul'da pekişti:

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Pakistan Federal İçişleri Bakanı Syed Mohsin Raza Naqvi ve heyetini İstanbul'da kabul etti. Görüşmede terörle mücadele, siber ve narkotik suçlar, kaçakçılık ile organize suçlarla mücadele ve kolluk birimleri arasındaki eğitim iş birliği öncelikli başlıklar olarak ele alındı.

Terörle mücadelede tecrübe paylaşımı:

Bakan Çiftçi iki ülke ilişkilerini tanımlarken, "Ortak medeniyet değerlerine sahip olduğumuz, Güney Asya’nın önemli ülkesi Pakistan ile ilişkilerimiz derin kardeşlik ve dostluk temeline dayanmaktadır." ifadelerini kullandı. Türkiye'nin terörle mücadelesine dair Çiftçi, "Malumlarınız olduğu üzere, ülkemiz uzun yıllardır PKK, YPG/PYD, FETÖ, DEAŞ, DHKP-C gibi birçok terör örgütüne karşı amansız bir mücadele vermektedir. Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; başta terör ve yeni nesil organize suç örgütleri olmak üzere, her türlü suç ve güvenlik tehdidiyle mücadelemizi büyük bir kararlılıkla sürdürüyoruz." sözleriyle Türkiye'nin yaklaşımını aktardı.

Çiftçi ayrıca, "Terörizmin her türlüsüne karşı, dost ve kardeş ülke Pakistan’ın yanında olmaya ve kazandığımız tecrübeleri kardeşlerimizle paylaşmaya devam edeceğiz." diyerek iki ülke arasında istihbarat ve operasyonel koordinasyonun artırılacağını belirtti.

Siber ve narkotik suçlarda koordinasyon ve operasyonel sonuçlar:

Bakan, yeni nesil organize suçlarla mücadelede teknolojik kapasitenin önemine vurgu yaparak, "Yapay zekâ destekli analiz, büyük veri, dijital delil inceleme ve finansal iz sürme kapasitemizi güçlendirerek hiçbir suç yapılanmasına alan bırakmıyoruz." dedi. Operasyonel verileri paylaşan Çiftçi, "Bu yıl içerisinde, 22’si uluslararası olmak üzere; toplam 625 organize suç örgütüne yönelik bin 741 operasyon gerçekleştirdik. Ayrıca, yine sadece 2026 yılında yürüttüğümüz 198 bin siber devriye ve 5 bin siber operasyon neticesinde, bilişim suçlularına, sanal dolandırıcılara, yasa dışı bahis ve kumar baronlarına büyük darbeler indirdik." ifadelerini kullandı.

Narkotik alanında ise Bakan Çiftçi, iki ülkenin coğrafi konumlarının uyuşturucu geçiş yolları üzerindeki rolüne dikkat çekerek, Pakistan’ın kaynak ve önleme çalışmalarındaki tecrübelerinden faydalanılabileceğini ve "Yeni Nesil Uyuşturucular, Sentetikler, Güncel Rotalar ve Trendler" başlıklarındaki uygulamaların paylaşılabileceğini söyledi.

Hukuki çerçeve ve kolluk eğitiminde iş birliği:

Görüşmede ayrıca hukuki ve kurumsal iş birliğinin zeminine dair değerlendirmeler yapıldı. Çiftçi, 2004 tarihli "Uluslararası Terörizm ve Örgütlü Suçlarla Mücadelede İşbirliği Anlaşması" temelinde hazırlanan ve müzakereleri tamamlanan "Uluslararası Terörizm, Uyuşturucu ve Örgütlü Suçlarla Mücadelede Bilgi Paylaşımı Sağlanmasına İlişkin Protokol"'ün bugünkü görüşme vesilesiyle imzalanmasının planlandığını bildirdi.

Kolluk eğitimine değinen Bakan, "Kolluk birimlerimiz arasındaki eğitim ve iş birliği çalışmalarımızı daha da güçlendirmek ve artırmak temel hedefimiz olmalıdır" diyerek, iki ülkenin Polis Akademileri başkanlıkları arasındaki akademik ve eğitim ilişkilerinin geliştirileceğini vurguladı.

Görüşme, güvenlik, istihbarat paylaşımı ve eğitim alanlarında somut adımların kararlaştırıldığı, iki ülke arasındaki "kardeşlik ve dostluk" bağlarının güvenlik boyutunda da derinleştirilmesine yönelik bir adım olarak değerlendirildi.

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ, PAKİSTAN FEDERAL İÇİŞLERİ BAKANI SYED MOHSİN RAZA NAQVİ VE BERABERİNDEKİ HEYETİ İSTANBUL’DA AĞIRLADI.