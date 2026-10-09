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Konya'da tarih ve saygı buluşması: TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş türbede nöbet değişimini izledi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Konya'da Alaaddin Camisi avlusunda düzenlenen Sultanlar Türbesi Saygı Nöbeti değişimini izledi ve türbede dua etti.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 16:46

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Konya'da tarih ve saygı buluşması: TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş türbede nöbet değişimini izledi

TBMM Başkanı Konya programı kapsamında türbe ziyaretinde bulundu

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Konya'da ilk olarak Alaaddin Camisinde Cuma Namazı kıldı. Namazın ardından Kurtulmuş, Konya protokolü ve vatandaşlarla birlikte caminin avlusundaki Sultanlar Türbesi önünde gerçekleştirilen saygı nöbeti değişimini izledi.

Değişimin tamamlanmasının ardından Kurtulmuş, türbede kısa bir süre dua ederek alandan ayrıldı. Ziyaret sırasında protokol üyeleri ve kent sakinleri de törene katılarak nöbet ritüelini takip etti.

sultanlar türbesi saygı nöbeti hakkında:

Alaaddin Camisi avlusunda yer alan Sultanlar Türbesi, Anadolu Selçuklu Devleti'ne başkentlik yapan Konya'nın yaklaşık 800 yıllık tarihi dokusunun bir parçası olarak öne çıkıyor. 2020 yılından bu yana her hafta Cuma günleri gerçekleştirilen nöbet değişimi töreninde, jandarma personeli dönemin aslına uygun kıyafet ve teçhizatla görev alıyor.

nöbet değişiminde ritüel ve uygulamalar:

Tören sırasında nöbet değişimini takiben ferman okunuyor ve sancak açılıyor. Ardından Kuran-ı Kerim tilaveti ve dua ile anma tamamlanıyor; bu adımlar nöbetin ritüel yapısını oluşturuyor. Nöbet değişimi, hem tarihi geleneğin yaşatılması hem de toplumun ortak anma pratiklerinin sürdürülmesi açısından önem taşıyor.

Konya'daki bu tür törenler, ziyaretçilerin hem tarihi mekânları görme hem de yerel protokollerle bir araya gelme imkânı sağlıyor. Kurtulmuş'un katılımı da törende hem yerel hem de ulusal düzeyde dikkat çeken bir birliktelik olarak kayda geçti.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ (TBMM) BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ, KONYA&#039;DA &quot;SULTANLAR TÜRBESİ SAYGI...

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ (TBMM) BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ, KONYA'DA "SULTANLAR TÜRBESİ SAYGI NÖBETİ" DEĞİŞİMİNİ İZLEDİ.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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