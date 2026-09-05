greenwood rekoruyla öne çıkan fenerbahçe 5 yeni isimle güçlendi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonunun ilk transfer döneminde kadrosunu beş yabancı oyuncuyla güçlendirdi. Sarı-lacivertliler bu dönemde özellikle hücum hattına yoğunlaşırken, kulüp tarihinin en pahalı transferi olarak kayda geçen Mason Greenwood dikkat çekti.

yeni transferler ve sözleşme detayları:

Fenerbahçe transfer döneminde Vedat Muriqi, Nathan Ake, Mason Greenwood, Romelu Lukaku ve Kojo Peprah Oppong ile sözleşme imzaladı. 2019-2020 sezonunda Fenerbahçe formasını giyen ve sezon sonunda Lazio'ya satılan Vedat Muriqi kadroya geri döndü. Stoper takviyesi olarak Manchester City'den Nathan Ake transfer edilirken, Belçikalı forvet Romelu Lukaku da takıma katıldı. Transferin son gününde U23 kontenjanı için Ganalı Kojo Peprah Oppong renklerimize bağlandı.

Bu dönemün en yüksek bedelli transferi Mason Greenwood oldu. Fransız ekibi Marsilya'dan alınan Greenwood için Fenerbahçe, 39 milyon euro bonservis ödeyerek oyuncu ile dört yıllık sözleşme imzaladı. 24 yaşındaki oyuncu böylece kulüp tarihinin en pahalı transferi olarak kayıtlara geçti.

yaş ortalaması ve kadro profilindeki eğilim:

Kulübün yeni transferlerinin yaş ortalaması 28,4 olarak hesaplandı. Fenerbahçe ağırlıklı olarak deneyimli isimleri tercih etti; Vedat Muriqi 32, Nathan Ake 31, Romelu Lukaku 33, Mason Greenwood 24 ve Kojo Peprah Oppong 22 yaşında bulunuyor. Bu dağılım, takımda kısa vadeli tecrübe kazanımı ve hücum hattında skor üretme kapasitesinin artırılmasına yönelik bir yaklaşımı gösteriyor.

Kulüp, daha önce kadroya katılan oyunculardan birinin transfer bedelini de hatırlatıyor: Geçen sezon ocak ayında kadroya katılan Matteo Guendouzi için ödenen 28 milyon euro daha önce kulüp adına bildirilen en yüksek bonservis bedeliydi; bu seviye Greenwood transferiyle aşıldı.

ayrılan oyuncular ve kural etkisi:

Bu sezon uygulamaya konan 10+4 yabancı kuralı nedeniyle Fenerbahçe birçok yabancı oyuncuyla yollarını ayırdı. Sidiki Cherif, Fred, Dominik Livakovic, Omar Fayed, Sofyan Amrabat ve Talisca bonservisiyle takımdan ayrılırken; Anthony Musaba ve Diego Carlos kiralık gönderildi. Türk oyunculardan Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü, İrfan Can Eğribayat, Emre Mor, Emre Demir ve Engin Can Biterge ile de yollar ayrıldı. Genç oyuncular Yiğit Fidan, Çağrı Fedai, Mustafa Akyıldız ve Adem Yeşilyurt ise farklı takımlara kiralandı.

Ayrıca devre arasında kadroya katılan Sidiki Cherif'in bonservisini alan Fenerbahçe, oyuncuyu İngiliz ekibi Coventry City'ye 24,5 milyon euro bedelle gönderdi. Transfer hareketliliği kulübün kadro yapısını ve mali dengelerini yeniden şekillendirdi.

Fenerbahçe'nin bu yazki transfer hamleleri, hücum hattına yapılan yatırımlar ve tecrübeli oyuncu tercihleriyle önümüzdeki sezon için iddialı bir kadro oluşturma çabasını yansıtıyor.

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