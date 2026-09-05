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Menteşe kırsalinde 50 tonluk modüler depolarla su arzı güçlendiriliyor

MUSKİ, Menteşe'ye bağlı Akyer ve Göktepe mahallelerine 50'şer tonluk modüler içme suyu depoları kuruyor; hedef, kesintisiz ve sağlıklı içme suyu sağlamak.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 13:17

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EDİTÖR: Serkan Varol

Menteşe kırsalinde 50 tonluk modüler depolarla su arzı güçlendiriliyor

Menteşe kırsalinde su yatırımları hız kazandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, Menteşe ilçesinin kırsal mahallelerinde içme suyu altyapısını güçlendirmeye devam ediyor. İlçe merkezine uzak yerleşim birimleri arasında yer alan Akyer ve Göktepe mahallelerinde su arzının daha güvenli ve kesintisiz hale getirilmesi amacıyla yeni adımlar atıldı.

Gönderilen ekipman ve hedefler:

Her iki mahalleye 50'şer tonluk modüler içme suyu depoları nakledildi. Bu depolar, mevcut sistemlere esneklik kazandıracak ve özellikle talebin arttığı dönemlerde su arzında yaşanabilecek aksamaları en aza indirmeyi amaçlıyor.

Kurulum süreci:

MUSKİ ekipleri nakliye sonrası depoların kurulumu ile mekanik bağlantı çalışmalarını kısa süre içinde tamamlayarak sistemleri devreye almayı planlıyor. Kurulum ve bağlantı aşamalarında altyapı uyumunun sağlanması ve hijyen standartlarının korunması öncelikli olacak.

Vatandaşlara doğrudan katkı:

Çalışmaların tamamlanmasıyla mahalle sakinlerinin sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna erişiminin güçlendirilmesi hedefleniyor. Bu adımlar, kırsal hizmetlerde süreklilik sağlanması açısından önem taşıyor.

MUSKİ Genel Müdürlüğü açıklamasında, Başkan Ahmet Aras talimatları doğrultusunda Muğla'nın her noktasında vatandaşlara sağlıklı ve kesintisiz içme suyu sağlanmasının öncelikli görevlerden biri olduğu vurgulandı. 'Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’ın Muğla’mızın her noktasında vatandaşlarımıza sağlıklı ve kesintisiz içme suyu sağlanması yönündeki talimatları doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz' ifadelerine yer verildi.

MENTEŞE’NİN AKYER VE GÖKTEPE MAHALLELERİNE KESİNTİSİZ SU İÇİN YENİ DEPOLAR

MENTEŞE’NİN AKYER VE GÖKTEPE MAHALLELERİNE KESİNTİSİZ SU İÇİN YENİ DEPOLAR

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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