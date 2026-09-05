Serik'te uluslararası aranmaya son: kırmızı bültenle şüpheli yakalandı

Ukrayna makamlarınca suç örgütü üyeliği, ateşli silahlar ve patlayıcılar, uyuşturucu ve para aklama suçlarından uluslararası düzeyde kırmızı bültenle aranan kişi, Antalya'nın Serik ilçesinde yakalandı.

Operasyon ve koordinasyon:

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen çalışmada, Antalya Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri birlikte hareket etti. Ekipler, uluslararası arama kaydı bulunan şüphelinin yer tespitine yönelik istihbari ve saha çalışmaları gerçekleştirdi.

Yakalanma ve kimlik bilgileri:

Aranan şahsın ismi Ilkhan S. olarak belirtildi. Türkiye'de G tahdit kodu kaydı bulunan şüpheli, Serik Asayiş Şube Müdürlüğü ile koordineli çalışma sonucunda dün akşam saatlerinde ilçede yakalandı.

Yakalama bilgileri ve suçlamalara ilişkin kayıtlar, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında değerlendiriliyor. Gelişmeler yetkili birimler tarafından takip ediliyor.

UKRAYNA MAKAMLARINCA SUÇ ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİ, ATEŞLİ SİLAHLAR VE PATLAYICILAR, UYUŞTURUCU VE PARA AKLAMA SUÇLARINDAN KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN ILKHAN S., ANTALYA’NIN SERİK İLÇESİNDE YAKALANDI.