Tarihi yarımada’da kaçış grubundan gelen atakla Pronskiy kazandı

etap ve organizasyon:

Tour of İstanbul'un üçüncü etabı, Türkiye Bisiklet Federasyonu koordinasyonunda ve Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde; İstanbul Valiliği, Fatih Belediyesi, ilçe belediyeleri ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ve Shimano destekleriyle Fatih-Fatih parkurunda koşuldu. Etap, 86.2 kilometre ve Tarihi Yarımada’da altı tur üzerinden gerçekleştirildi.

start ve katılımcılar:

Yarışa 16 takımdan toplam 95 bisikletçi katıldı. Etabın startı İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Seyda Dursun, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Asbaşkan Metin Cengiz, Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Kenan Güler ve Genel Sekreter Mehmet Sedat Fırat tarafından verildi.

yarış sonucu ve önemli anlar:

Günün kazananı, kaçış grubundan son anda attığı atakla Daniil Pronskiy oldu. Kazak sporcu, sprinti iyi zamanlayarak Fatih Belediyesi önünde tekerlek farkıyla zafere ulaştı; bu, 26 yaşındaki Pronskiy için bu sezonun ilk galibiyeti olarak kayda geçti. Etabı Callum Macleod milimlerle ikinci, Noah Shelton ise üçüncü tamamladı.

mayolar ve klasman durumu:

Etap sonucunda klasmanlarda kapsamlı bir değişiklik yaşanmadı. TotalEnergies'den Baptiste Vadic genel klasmanda turuncu mayoyu taşımaya devam ederken, XDS Astana Development Team'den Artem Fofonov beyaz mayoda, Spor Toto Cycling Team'den Mustafa Tekin yeşil mayoda liderliklerini korudu. Puan klasmanı lideri mavi mayoyu Polti VisitMalta'nın İtalyan sprinteri Giovanni Lonardi taşımaya devam edecek.

yayın ve ödül töreni:

Etap, TRT Spor Yıldız ekranlarından saat 09.00-11.15 arası canlı yayınlandı ve Türkiye'nin dört bir yanındaki izleyicilerle buluştu. Yarışın ardından dereceye giren sporculara ödüllerini İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Seyda Dursun, eski Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Türkiye Bisiklet Federasyonu yetkilileri Emin Müftüoğlu, Metin Cengiz, Dr. Kenan Güler ve Mehmet Sedat Fırat takdim etti.

son etaba hazırlık:

Tour of İstanbul 2026, son etap olan bireysel zamana karşıyla sona erecek. Final günü, Beykoz Spor Ormanı'nda 7.5 kilometrelik parkurda yapılacak bireysel zamana karşı yarışı saat 10.50'de başlayacak ve turuncu mayonun nihai sahibi burada belli olacak.

TARİHİ YARIMADA’DA ZAFER DANİİL PRONSKİY’NİN (ORTADA) OLDU.