Dolar 48,4248 +0,02%
Euro 56,2640 -0,07%
Bist 14.012,42 +0,57%
Altın Gram 6.969,58 -1,39%
EUR/USD 1,1621 -0,08%
Brent Petrol 96,28 +0,80%
--°

Afyonkarahisar MXGP için onuncu yılı ilave yarışlarla hedefliyor

Ogün Baysan, Afyonkarahisar'daki MXGP Türkiye yarışlarının parkurunu güçlendirdiklerini; 10. yıl için FIM'den ilave yarış talep ettiklerini açıkladı.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 13:23

GÜNCELLEME: 05 Eylül 2026 - 13:35

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Afyonkarahisar MXGP için onuncu yılı ilave yarışlarla hedefliyor

Afyonkarahisar'da parkur ve organizasyon gelişimi

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkan Vekili Ogün Baysan, Afyonkarahisar'da düzenlenen MXGP Türkiye Dünya Motokros Şampiyonası'nın bu yıl yenilenen figürlerle daha iddialı ve zor bir parkura dönüştüğünü belirtti. Organizasyonun antrenman ve sıralama etabının tamamlandığını aktaran Baysan, şampiyonanın 9 yıldır her yıl üzerine koyarak geliştiğini vurguladı.

Baysan, etkinliğin yalnızca bir yarış olmanın ötesine geçtiğini, hem yarış hem de festival kısmının güçlenerek sürdüğünü söyledi. Bu kapsamda belediye ile iş birliği içinde etkinliğin kapsamının genişlediği, katılım ve izleyici sayılarında istenen seviyelere ulaşıldığı ifade edildi.

FIM'e iletilen talepler ve onuncu yıl planları

Baysan, “Biz de Uluslararası Motosiklet Federasyonu'ndan (FIM) gelecek yıl özellikle ilave yarışlar istedik. İnşallah kabul görür” diye konuştu. Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın talebi doğrultusunda gelecek yıl festival bölümünün 10 gün olarak planlandığını söyledi.

Ayrıca Baysan, “Bu yıl bile 125 ve 250 Avrupa şampiyonalarını dahil ettik” diyerek şampiyonanın kategori çeşitliliğinin arttığını belirtti. FIM'den gelecek onayla yarış takviminin daha da zenginleşmesi hedefleniyor.

Spor turizmi ve şehir tanıtımına katkı

Baysan, MXGP'nin Afyonkarahisar için uluslararası bir açılım kapısı haline geldiğini ve ülke ile kentin tanıtımında etkin bir araç olduğunu ifade etti. Etkinliğin spor turizmi açısından en etkili yol olduğuna dikkat çekti ve organizasyonun Afyonkarahisar'ın dünyaya açılan vitrinlerinden biri olduğunu söyledi.

Yarış organizasyonunun gelecek planları, federasyonun FIM ile yürüttüğü görüşmeler ve onuncu yıl için öngörülen adımlar, önümüzdeki dönemde etkinliğin kapsamını ve görünürlüğünü artırmayı amaçlıyor.

TÜRKİYE MOTOSİKLET FEDERASYONU BAŞKAN VEKİLİ OGÜN BAYSAN

TÜRKİYE MOTOSİKLET FEDERASYONU BAŞKAN VEKİLİ OGÜN BAYSAN

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

greenwood rekoruyla öne çıkan fenerbahçe 5 yeni isimle güçlendi
images

Tarihi yarımada’da kaçış grubundan gelen atakla Pronskiy kazandı
images

Aslan kadrosunu beş transferle gençleştirdi ve 78.5 milyon euro harcadı
images

Erciyes’te yükselen yetenekler sahneye çıkıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Karaman’da sahipsiz hayvanların bakım ve toplama planları masaya yatırıldı

Kurtuluş Mahallesi'nde merdiven kazası: 51 yaşındaki ziyaretçi hastanelik oldu

Muğlaspor tesislerinde Latif Sakıcı'ya son veda

Girne açıklarında arama sürüyor: 1 naaşa daha ulaşıldı, can kaybı 13'e yükseldi

TREND HABERLER

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışan iki kişiye otomobil çarptı: biri ağır