Afyonkarahisar MXGP için onuncu yılı ilave yarışlarla hedefliyor

Afyonkarahisar'da parkur ve organizasyon gelişimi

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkan Vekili Ogün Baysan, Afyonkarahisar'da düzenlenen MXGP Türkiye Dünya Motokros Şampiyonası'nın bu yıl yenilenen figürlerle daha iddialı ve zor bir parkura dönüştüğünü belirtti. Organizasyonun antrenman ve sıralama etabının tamamlandığını aktaran Baysan, şampiyonanın 9 yıldır her yıl üzerine koyarak geliştiğini vurguladı.

Baysan, etkinliğin yalnızca bir yarış olmanın ötesine geçtiğini, hem yarış hem de festival kısmının güçlenerek sürdüğünü söyledi. Bu kapsamda belediye ile iş birliği içinde etkinliğin kapsamının genişlediği, katılım ve izleyici sayılarında istenen seviyelere ulaşıldığı ifade edildi.

FIM'e iletilen talepler ve onuncu yıl planları

Baysan, “Biz de Uluslararası Motosiklet Federasyonu'ndan (FIM) gelecek yıl özellikle ilave yarışlar istedik. İnşallah kabul görür” diye konuştu. Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın talebi doğrultusunda gelecek yıl festival bölümünün 10 gün olarak planlandığını söyledi.

Ayrıca Baysan, “Bu yıl bile 125 ve 250 Avrupa şampiyonalarını dahil ettik” diyerek şampiyonanın kategori çeşitliliğinin arttığını belirtti. FIM'den gelecek onayla yarış takviminin daha da zenginleşmesi hedefleniyor.

Spor turizmi ve şehir tanıtımına katkı

Baysan, MXGP'nin Afyonkarahisar için uluslararası bir açılım kapısı haline geldiğini ve ülke ile kentin tanıtımında etkin bir araç olduğunu ifade etti. Etkinliğin spor turizmi açısından en etkili yol olduğuna dikkat çekti ve organizasyonun Afyonkarahisar'ın dünyaya açılan vitrinlerinden biri olduğunu söyledi.

Yarış organizasyonunun gelecek planları, federasyonun FIM ile yürüttüğü görüşmeler ve onuncu yıl için öngörülen adımlar, önümüzdeki dönemde etkinliğin kapsamını ve görünürlüğünü artırmayı amaçlıyor.

TÜRKİYE MOTOSİKLET FEDERASYONU BAŞKAN VEKİLİ OGÜN BAYSAN