İstanbul'un anıları objektifte: Büyükçekmece'de karma sergi

İstanbul'un görsel hafızası Büyükçekmece'de buluştu:

Büyükçekmece Fotoğraf Günleri kapsamında düzenlenen İstanbul Dernekleri Karma Fotoğraf Sergisi, sanatseverlerle buluştu. BÜFOD organizasyonuyla açılan sergi, beş derneğin üyelerinin eserlerini bir araya getirerek kent ve yaşamı farklı bakış açılarıyla sundu.

Sergide öne çıkan temalar:

Sergide ANAFOD, BEYFOTODER, BÜFOD, FOTOGEN ve İFSAK üyelerinin objektifinden çıkan kareler yer aldı. Yaşamın içinden seçilmiş günlük anlar, kent manzaraları ve sıradan gibi görünen ama dikkat çekici detaylar, ziyaretçilere farklı perspektifler sundu. Eserler arasında belgesel dokunuşlar ile estetik arayışların bir arada görüldüğü çalışmalar dikkat çekti.

Ziyaretçi ilgisi ve erişim:

Açıldığı ilk günden itibaren yoğun ilgi gören sergi, fotoğraf sanatına gönül verenleri ve meraklıları Büyükçekmece'de bir araya getirdi. Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen sergi, Büyükçekmece AKM İbrahim Çallı Sanat Galerisi'nde 6 Kasım tarihine kadar ziyaret edilebiliyor. Ziyaretçiler farklı yaklaşımlar ve tekniklerle çekilmiş fotoğrafları bir arada görme fırsatı buluyor, derneklerin ortak sergisi kent belleğine dönük bir seçki sunuyor.

BÜYÜKÇEKMECE’DE FOTOĞRAF GÜNLERİ KAPSAMINDA, İSTANBUL DERNEKLERİ KARMA FOTOĞRAF SERGİSİ, SANATSEVERLERLE BULUŞTU.