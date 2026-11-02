Samsun'da çatıda üç saat süren ikna çabasıyla aranan kişi indirildi

Olayın ayrıntıları:

Samsun'un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesinde meydana gelen olayda, hakkında aranma kararı ve hapis cezası bulunan Cemil K., 3 katlı bir binanın çatısına çıkarak atlamak istedi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İkna ve müdahale süreci:

Çatıda bulunan şahsı indirmek için polis ekipleri tarafından ikna çalışması başlatıldı. Yaklaşık 3 saat süren yoğun çabaların ardından, ekipler Cemil K. ile iletişim kurarak onu bulunduğu yerden indirdi.

Soruşturma ve sonrası:

Olayın ardından emniyet birimleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı. Olayın detayları ve yasal süreçle ilgili çalışmaların sürdüğü belirtildi.

SAMSUN'DA HAKKINDA ARANMA KARARI VE HAPİS CEZASI BULUNDUĞU ÖĞRENİLEN BİR KİŞİ, CANİK İLÇESİNDE 3 KATLI BİR BİNANIN ÇATISINA ÇIKARAK İNTİHARA KALKIŞTI.