Dolar 49,9656 +0,07%
Euro 56,0436 +0,58%
Bist 10.889,74 +1,21%
Altın Gram 6.285,15 +0,35%
EUR/USD 1,1213 +0,43%
Brent Petrol 108,50 -4,35%
--°

Samsun'da çatıda üç saat süren ikna çabasıyla aranan kişi indirildi

Samsun Canik'te hakkında aranma ve hapis cezası bulunan Cemil K., 3 katlı binanın çatısına çıkarak atlamak istedi; polis yaklaşık 3 saatte ikna etti.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 13:54

GÜNCELLEME: 02 Kasım 2026 - 14:25

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Samsun'da çatıda üç saat süren ikna çabasıyla aranan kişi indirildi

Olayın ayrıntıları:

Samsun'un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesinde meydana gelen olayda, hakkında aranma kararı ve hapis cezası bulunan Cemil K., 3 katlı bir binanın çatısına çıkarak atlamak istedi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İkna ve müdahale süreci:

Çatıda bulunan şahsı indirmek için polis ekipleri tarafından ikna çalışması başlatıldı. Yaklaşık 3 saat süren yoğun çabaların ardından, ekipler Cemil K. ile iletişim kurarak onu bulunduğu yerden indirdi.

Soruşturma ve sonrası:

Olayın ardından emniyet birimleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı. Olayın detayları ve yasal süreçle ilgili çalışmaların sürdüğü belirtildi.

SAMSUN&#039;DA HAKKINDA ARANMA KARARI VE HAPİS CEZASI BULUNDUĞU ÖĞRENİLEN BİR KİŞİ, CANİK İLÇESİNDE 3...

SAMSUN'DA HAKKINDA ARANMA KARARI VE HAPİS CEZASI BULUNDUĞU ÖĞRENİLEN BİR KİŞİ, CANİK İLÇESİNDE 3 KATLI BİR BİNANIN ÇATISINA ÇIKARAK İNTİHARA KALKIŞTI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Siirt'te kuruyemiş dükkanında başlayan yangını sahibi Ömer Bal söndürdü
images

Üç ilçede eş zamanlı baskın: uyuşturucu ve silah ele geçirildi
images

Muğla’da alarm: belediye ekipleri sağanak riskine karşı sahada
images

Gazipaşa'da evsel atık taşıyan tır kaza yaptı, sürücü yaralandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Mücadeleden vazgeçmeyen Çal Belediyespor'un tesellisi karakteri

Siirt'te kuruyemiş dükkanında başlayan yangını sahibi Ömer Bal söndürdü

Gölbaşı'nda kışlağın gölgesinde haşereye kökünden müdahale

Bahçelievler'de yanlış park İETT'yi yolda bıraktı, cadde uzun süre kilitlendi

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Yolda dağılan elmalar: Tosya'da üç tekerlekli motosiklet ile otomobil çarpıştı

Mengücek Gazi EAH yönetiminden hasta hakları günü'nde ziyaret ve bilgilendirme

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde