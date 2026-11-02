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güvenlik önlemleri masaya yatırıldı: emniyet yönetimi tekirdağ genelini değerlendirdi

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan toplantıda Ahmet Metin Turanlı başkanlığında okul güvenliği, uyuşturucu ve asayiş çalışmaları gözden geçirildi.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 13:56

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

güvenlik önlemleri masaya yatırıldı: emniyet yönetimi tekirdağ genelini değerlendirdi

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'nde kent genelinde güvenliğin sağlanması ve kamu düzeninin korunmasına yönelik çalışmaların ele alındığı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

toplantının odak noktaları:

Toplantıya İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı başkanlık etti. Görüşmelerde özellikle okullarda güvenliğin sağlanması, uyuşturucuyla mücadele, asayiş olaylarının önlenmesi ve suçla mücadele başlıkları kapsamlı şekilde ele alındı.

güvenlik tedbirleri ve uygulama öncelikleri:

Mevcut çalışmalara ilişkin değerlendirmede, kentte huzur ve güven ortamının devamlılığını sağlamak amacıyla sürdürülmekte olan tedbirlerin etkinliği gözden geçirildi. Okul çevrelerindeki devriye düzenlemeleri, farkındalık ve önleyici eğitim faaliyetleri öncelikli konu olarak vurgulandı.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen operasyonel çalışmalar ve istihbarata dayalı uygulamaların koordinasyonu üzerinde duruldu. Asayiş olaylarının önlenmesine yönelik tedbirlerin çeşitlendirilmesi ve riskli bölgelerdeki yoğunlaştırılmış denetim ihtiyacı tartışıldı.

iş birliği, koordinasyon ve takip:

Toplantıda, emniyet birimleri arasındaki iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiği belirtildi. Önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar hakkında değerlendirmeler yapılarak, uygulama ve takip mekanizmalarının netleştirilmesi kararlaştırıldı.

Toplantıya emniyet müdür yardımcıları, ilçe emniyet müdürleri ve ilgili şube müdürleri katıldı. Yapılan değerlendirmeler, kent genelinde güvenlik hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi ve vatandaşların huzurunun korunmasına yönelik koordinasyon açısından önem taşıdığına işaret etti.

İL EMNİYET MÜDÜRÜ AHMET METİN TURANLI&#039;NIN BAŞKANLIK ETTİĞİ TOPLANTIDA, TEKİRDAĞ GENELİNDE...

İL EMNİYET MÜDÜRÜ AHMET METİN TURANLI'NIN BAŞKANLIK ETTİĞİ TOPLANTIDA, TEKİRDAĞ GENELİNDE SÜRDÜRÜLEN GÜVENLİK VE ASAYİŞ FAALİYETLERİ KAPSAMLI ŞEKİLDE ELE ALINDI.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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