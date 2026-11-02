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Kayseri'den COP31'e 12 elektrikli otobüsle çevreci destek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Antalya'da düzenlenen COP31 için 12'si elektrikli olmak üzere toplam 20 otobüsle ulaşım desteği veriyor.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 14:05

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EDİTÖR: Serkan Varol

Kayseri'den COP31'e 12 elektrikli otobüsle çevreci destek

Kayseri'den COP31 ulaşım organizasyonuna katkı:

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) ulaşım organizasyonuna araç desteği sağlıyor. Belediye, ulaşımla ilgili operasyonel desteği Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. bünyesindeki otobüslerle yürütüyor.

gönderilen araçlar:

Kayseri'den Antalya'ya sevk edilen filo içinde 12'si elektrikli olmak üzere toplam 20 otobüs yer alıyor. Hazırlık süreçlerinin tamamlanmasının ardından bu araçlar COP31 ulaşım operasyonunda aktif görev alarak katılımcıların havalimanı, otogar, konaklama alanları, şehir merkezi ve konferans merkezi arasındaki ulaşımını sağlıyor.

ulusal filo ve çevreci öncelik:

Türkiye genelinde 25 belediyenin katkısıyla oluşturulan ve toplam 630 otobüslük bir filoyla yürütülen organizasyonda, farklı kapasitelerde toplu ulaşım araçlarının yanı sıra elektrikli ve düşük emisyonlu otobüslere öncelik verildi. Bu yaklaşım, zirvenin çevre odağını destekler nitelikte olup şehirlerin iklim hedefleriyle uyumlu bir ulaşım modeli sergiliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin katkısı sadece araç sevkiyatıyla sınırlı kalmıyor; kentte edinilen toplu ulaşım tecrübesi ve operasyon yönetimi bilgi birikimi de organizasyonun operasyonel etkinliğine katkı sağlıyor. Belediye, ulusal dayanışma kapsamında önemli bir sorumluluk üstlenerek hem teknik kapasitesini hem de çevreci ulaşım vizyonunu ulusal ve uluslararası ölçekte ortaya koyuyor.

COP31 süresince hizmet verecek olan bu düzenleme, katılımcıların güvenli ve düzenli ulaşımını hedeflerken aynı zamanda sürdürülebilir ulaşım uygulamalarının gösterilmesine olanak tanıyor. Kayseri'nin gönderdiği elektrikli otobüsler, zirvede düşük emisyonlu seçeneklerin görünürlüğünü artırarak şehirlerin iklim politikalarına dair pratik bir örnek oluşturuyor.

Sonuç olarak, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin 12 elektrikli ve toplam 20 otobüslük katkısı, Türkiye'nin ev sahibi olduğu bu uluslararası organizasyonda hem lojistik destek hem de çevreci ulaşım anlayışının temsil edilmesi açısından dikkat çekiyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, TÜRKİYE’NİN EV SAHİPLİĞİNDE ANTALYA’DA DÜZENLENEN COP31 İKLİM...

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, TÜRKİYE’NİN EV SAHİPLİĞİNDE ANTALYA’DA DÜZENLENEN COP31 İKLİM ZİRVESİ’NİN ULAŞIM ORGANİZASYONUNA 12’Sİ ELEKTRİKLİ OLMAK ÜZERE 20 OTOBÜSLE KATKI SAĞLIYOR. KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM A.Ş. BÜNYESİNDEKİ ARAÇLAR, ULUSLARARASI ZİRVENİN ULAŞIM OPERASYONUNDA GÖREV ALARAK KAYSERİ’NİN TOPLU ULAŞIM TECRÜBESİNİ ULUSAL VE ULUSLARARASI ÖLÇEKTE ORTAYA KOYUYOR.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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