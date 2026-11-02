Gıda güvenliği için Yüksekova'da kapsamlı denetim

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde tüketici haklarının korunması ve piyasa düzeninin sağlanması amacıyla kafe, restoran, kasap ve zincir marketlere yönelik ortak denetim gerçekleştirildi. Denetimler Hakkari Ticaret İl Müdürlüğü ile Yüksekova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütüldü; kontrollere Hakkari Ticaret İl Müdürü Nurettin Fırat da katıldı.

Denetim kapsamı:

İlçe genelinde yapılan kontrollerde işletmelerin satışa sunduğu ürünlerin fiyat etiketleri, raf ve kasa fiyatları arasındaki uyum, fiyat tarifeleri ve tüketicilerin doğru bilgilendirilmesine yönelik uygulamalar titizlikle incelendi. Ayrıca işletmelerin ilgili mevzuat hükümlerine uygun faaliyet gösterip göstermediği değerlendirildi.

Bilgilendirme ve denetimin amacı:

Denetimlerde mevzuata aykırı durumların tespit edilmesinin yanı sıra işletme sahipleri ve çalışanlarına yönelik bilgilendirme çalışmalarına da ağırlık verildi. Nurettin Fırat, denetimlerin tüketici haklarının korunması, piyasada şeffaflığın sağlanması ve işletmelerde mevzuata uyum bilincinin geliştirilmesi amacıyla titizlikle sürdürüldüğünü vurguladı. Fırat, amaçlarının yalnızca mevzuata aykırılıkları tespit etmek değil, aynı zamanda tüketici mağduriyetlerini önlemek ve ticari hayatta güven ortamını güçlendirmek olduğunu ifade etti.

Kente ilişkin denetimlerin önümüzdeki dönemde de devam edeceği bildirildi.

YÜKSEKOVA İLÇESİNDE GIDA İŞLETMELERİNE YÖNELİK DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ.