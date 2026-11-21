Emniyet ve MİT koordinasyonuyla gerçekleştirilen operasyon

İnterpol tarafından kırmızı bülten ile aranan ve başta Danimarka olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde suç faaliyetlerine karıştığı tespit edilen örgüt üyesinin Büyükçekmece'de olduğu belirlendi. Şüphelinin yakalanması için Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile İl İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı.

Operasyonun seyri:

Çalışmanın ardından 13 Kasım günü Büyükçekmece'de üç ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan örgüt üyesi M.O. ile bağlantılı olduğu belirtilen R.I. ve T.K. isimli iki şüpheli gözaltına alındı. Yapılan yakalamada, şüphelilerin örgüt içindeki ilişkileri ve yöneticilerle bağlantıları da soruşturma kapsamında değerlendiriliyor.

Ele geçirilen malzemeler ve soruşturma:

Adreslerde yapılan aramalarda 2 adet tabanca, 1 adet çelik yelek ve 45 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan üç şüphelinin işlemlerinin sürdüğü, delillerin incelenmesi ve bağlantıların çözülmesine yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

İnterpol’ün kırmızı bültenle aradığı örgüt üyesi Büyükçekmece’de yakalandı