Maçın genel görünümü:

Bişkek'te düzenlenen dostluk maçında Kırgızistan Meclisi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) milletvekilleri karşılaştı. Karşılaşma yaklaşık 70 dakika sürdü ve iki ekip sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı.

Maçta öne çıkanlar:

Etkinlikte Kırgızistan takımına Meclis Başkanı Marlen Mamataliyev kaptanlık yaptı. Maç, parlamenterler arasında hem sportif bir rekabet hem de dostluk havasında geçti; goller ve oyun içindeki karşılıklı hareketlilik seyircilerin ilgisini çekti.

Parlamentolar arası ilişkilerin önemi:

Marlen Mamataliyev, etkinlikte yaptığı konuşmada Kırgızistan ile Türkiye arasındaki bağların tarihi, kültürel ve manevi yakınlığa dayandığını vurguladı ve son yıllarda iki ülke arasında stratejik ortaklık ile parlamentolar arası işbirliğinin başarıyla geliştiğini belirtti. Mamataliyev, "Ülkeler arası ilişkiler resmi görüşmeler ve müzakereler ile sınırlı kalmıyor. Bugünkü gibi spor etkinlikleri de karşılıklı ilişkilerin güçlendirilmesi, bir birimizi daha yakından tanımak ve dostluk bağlarını pekiştirmek için iyi bir fırsat sunuyor" ifadelerini kullandı.

TBMM adına söz alan AK Parti Konya Milletvekili Ünal Karaman ise maçın iki ülke parlamentoları arasındaki dostluğu ve karşılıklı güveni daha da güçlendireceğine inandığını ifade etti. Sporun diplomasiye katkı sağladığına dair bu tür etkinliklerin önümüzdeki dönemde de sürmesi bekleniyor.

MECLİS BAŞKANI MARLEN MAMATALİYEV