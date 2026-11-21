Danimarka bağlantılı kırmızı bültenli şüpheli Büyükçekmece’de yakalandı

İstanbul Cumhuriyeti savcılığı talimatıyla yürütülen çalışma sonucu, birçok Avrupa ülkesinde suç faaliyetlerine karıştığı tespit edilen ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan örgüt üyesinin İstanbul Büyükçekmece ilçesinde olduğu belirlendi.

Operasyon ve koordinasyon:

Şüphelinin takibine yönelik çalışma, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ile İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütüldü. Yapılan tespitlere göre, aranan şahsın faaliyetlerinin başta Danimarka olmak üzere birçok Avrupa ülkesine yayıldığı belirlendi ve şahsın örgüt yöneticisiyle bağlantısı olduğu ortaya çıktı.

Üç adrese eş zamanlı baskın ve ele geçenler:

13 Kasım tarihinde Büyükçekmece’de üç ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda M.O. isimli kırmızı bültenle aranan şüpheli ile bağlantılı olduğu değerlendirilen R.I. ve T.K. isimli iki kişi gözaltına alındı.

Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda 2 adet tabanca, 1 adet çelik yelek ve 45 adet fişek ele geçirildi. Yakalanan 3 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

BİRÇOK AVRUPA ÜLKESİNDE SUÇ FAALİYETLERİNE KARIŞTIĞI TESPİT EDİLEN VE İNTERPOL TARAFINDAN KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN ÖRGÜT ÜYESİ VE ONUNLA BAĞLANTILI 2 ŞÜPHELİ BÜYÜKÇEKMECE’DE YAKALANDI.