Fransa'da altıncı tur protestolar sürüyor

Fransa genelinde düzenlenen altıncı tur gösterilerde, İçişleri Bakanlığı verilerine göre yaklaşık 82 bin 500 kişi sokaklara çıktı; başkent Paris'teki gösterilere ise yaklaşık 21 bin 500 kişinin katıldığı bildirildi. Organizatörler ise katılımın ülke genelinde 150 bin, Paris'te ise 45 bin olduğunu ileri sürdü. Eylemler, artan yaşam maliyetleri ve eğitim sisteminin iyileştirilmesi talepleri etrafında şekillendi.

Paris'te yürüyüş ve talepler:

Paris'te göstericiler yerel saatle 14.00'te tarihi Place de la République'de toplandı ve buradan Place de la Nation'a doğru yürüdü. Yürüyüş birkaç saat sonra büyük ölçüde olaysız şekilde tamamlandı; güvenlik güçleri muhtemel olaylara karşı bölgede hazır bekledi. Göstericiler eğitim ve sosyal hizmetlerde iyileştirme taleplerini dile getirirken, zorunlu askerlik uygulamasına, polisin sert müdahalelerine, ırkçılığa ve savaşa karşı sloganlar attı. Eylemciler ayrıca eski Ulusal Birlik Partisi lideri ve Meclis grup başkanı Marine Le Pen'i de eleştirdi.

Bölgelerde müdahaleler ve gözaltılar:

Geçmiş haftalardaki şiddet olayları nedeniyle güvenlik önlemlerinin artırıldığı ülkede, bazı kentlerde müdahaleler görüldü. Lyon'da polis ile protestocular arasında gerginlik yaşandı ve güvenlik güçleri kalabalığa göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Gironde yetkilileri, Bordeaux'daki yaklaşık 4 bin 500 katılımcı içeren gösterilerde 17 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Hérault bölgesinde yürüyüşe izin verilmeyen Montpellier'de yaklaşık 3 bin 500 kişinin izinsiz toplandığı; polis müdahalesinde bazı kişilerin üzerinde bulunan gözlük, gaz maskesi ve yanıcı maddelere el konulduğu aktarıldı. Yetkililer, ülke genelindeki polis müdahalelerinde toplam gözaltı sayısına ilişkin henüz kapsamlı bir rakam açıklamadı.

Gösterilere sendikalar, gençlik örgütleri ve Sarı Yelekliler gibi farklı gruplar katıldı. Katılımcılar, uluslararası basının önceki haftalardaki şiddet görüntülerine odaklanmasını eleştirerek, protestoların temel taleplerinin gölgede kaldığını belirtti. Genel kanı, artan mali baskılar ve eğitim alanındaki eksikliklere dikkat çekme amacıyla düzenlenen eylemlerin, sıkı güvenlik önlemleri altında büyük oranda barışçıl seyrini koruduğu yönünde.

Fransa'da yaşam maliyetleri ve eğitim sisteminin iyileştirilmesine yönelik protestoların altıncı turu kapsamında ülke genelinde yaklaşık 82 bin 500 kişinin sokakları doldurduğu, başkent Paris'teki gösterilere ise yaklaşık 21 bin 500 kişinin katıldığı açıklandı.