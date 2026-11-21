olay ve müdahale

Merkez Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesinde bir iş yerinin önünden çalınan çocuk bisikleti için Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan ihbar üzerine başlatılan çalışmada çevredeki güvenlik kameraları dikkatle incelendi.

kamera incelemesi ve şüphelinin yakalanması:

Güvenlik kameralarından elde edilen görüntülerle hırsızlık olayının şüphelisi tespit edildi. Polis ekiplerinin adres çalışması sonucunda şüpheli, ikametinde yapılan operasyonla yakalandı ve çalınan bisiklet ele geçirildi.

bisikletin teslimi ve çocuğun tepkisi:

Ele geçirilen bisiklet, yapılan işlem ve tutanakların ardından sahibine teslim edildi. Bisikletine yeniden kavuşmanın sevincini yaşayan çocuk, kendisine yardımcı olan polis ekiplerine sarılarak teşekkür etti; bu anlar çevredeki kişiler tarafından dikkatle izlendi.

Olayla ilgili olarak yakalanan şüpheli hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı ve soruşturma süreci devam ediyor.

BURSA’DA ÇALINAN BİSİKLETİNE KAVUŞAN ÇOCUK POLİSLERE SARILDI