Olayın gelişimi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Bakılar Mahallesi'nde saat 18.30 sıralarında yaşanan olayda, iddialara göre Hasan Ergün (66) eşi Fatma Ergün (57)'ü tüfekle vurduktan sonra aynı silahla kendisine ateş etti.

İhbar ve ilk müdahale:

Olayı fark eden bir komşunun ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olarak bulunan Hasan Ergün ve Fatma Ergün, ambulanslarla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede durum ve soruşturma:

Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalelerine rağmen her iki yaralı da kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis ve savcılık ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Soruşturma devam ediyor; yetkililer olayın ayrıntılarını ve gelişim sırasını belirlemek için çalışma yürütüyor.

ANTALYA’NIN GAZİPAŞA İLÇESİNDE YAŞLI ADAM, EŞİNİ TÜFEKLE VURUP ÖLDÜRDÜKTEN SONRA AYNI TÜFEKLE YAŞAMINA SON VERDİ.