yangının çıkışı ve ilk bilgiler:

Yangın, saat 13.00 sıralarında Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir binada başladı. Olayın nedeni için yetkililer tarafından yapılan açıklamada yangının henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktığı ifade edildi. Alev ve duman kısa sürede cadde üzerinde panik yarattı; çevredekiler ve iş yeri çalışanları güvenli bölgeye yönlendirildi.

müdahale ve inceleme:

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına hızlı müdahale ederek alevleri büyümeden kontrol altına aldı ve söndürme çalışmalarını tamamladı. Söndürme sonrası itfaiye ekipleri binada tedbir amaçlı inceleme gerçekleştirdi.

Ekiplerin müdahalesi ve alınan tedbirler sonucunda yangında can kaybı ve yaralanma olmadı. Cadde üzerindeki kısa süreli panik, müdahale tamamlandıktan sonra sona erdi ve bölge kontrollü şekilde normale döndü.

İstiklal Caddesi’nde 5 katlı binada yangın