Çiftçi: terör sona ererken gündelik hayatın güvenliğini güçlendireceğiz

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Tunceli’de düzenlenen Bölge Valileri ile Terörsüz Türkiye Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, terörle mücadelenin kazandığı ivmenin ardından asayişe ilişkin çabaları artıracaklarını söyledi. Toplantıya Tunceli, Bayburt, Şanlıurfa, Erzincan, Malatya, Elazığ, Erzurum ve Adıyaman valileri ile il emniyet müdürleri ve il jandarma komutanları katıldı.

Projenin stratejik çerçevesi ve devlet-vatandaş ilişkisi:

Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 19 Kasım’da vurguladığı şekilde "Terörsüz Türkiye"nin bir stratejik devlet projesi olduğunu belirtti. Yakın coğrafyadaki gelişmelerin ülke güvenliğine doğrudan etkisi olduğuna işaret eden bakan, devletin iç cephesini güçlendirmenin, vatandaşla devlet arasındaki güven bağını tahkim etmenin hayati önem taşıdığını söyledi. Terörün kalıcı biçimde sona ermesinin, yarım asırdır süren bedelin ardından gelecek nesimlere karşı bir sorumluluk olduğunu ifade etti ve şehitleri rahmetle, gazileri minnetle andı.

Valilere seslenen Çiftçi, il ve ilçelerde vatandaşla doğrudan temas kurulmasını, valilerin ve kaymakamların halkın derdini dinleyerek verilen sözleri takip etmesini istedi. "Bir haneye ikinci kez gittiğinizde, ilk ziyaretinizde dinlediğiniz sorunun ne aşamada olduğunu anlatabilmelisiniz" diyerek, devletin şeffaf ve hızlı geri bildirimle güven tesis etmesi gerektiğini vurguladı.

saha teması, önleyici güvenlik ve mağduriyetlerin önlenmesi:

Bakanın temel hedeflerinden biri, terör baskısından kurtulan yerleşimlerde yeni asayiş sorunlarının ortaya çıkmasını önlemek. Çiftçi, organize suç örgütlerinin, tefecilerin ve uyuşturucu tacirlerinin bu boşluğu doldurmasına izin verilmeyeceğini; dolandırıcılık, hırsızlık ve uyuşturucuya karşı mücadelenin yoğunlaştırılacağını söyledi. Vatandaşın evinde, iş yerinde, çarşıda ve sokakta huzur içinde yaşamasının bu sürecin en somut kazanımı olması gerektiğini belirtti.

Emniyet, jandarma ve ilgili kurumların valiler koordinasyonunda çalışacağını söyleyen Çiftçi, hangi mahallede hangi suçların arttığını, mağdurların kimler olduğunu ve tekrar eden sorunların nerede görüldüğünü bilmek gerektiğini ifade etti. Bu veriye dayalı yaklaşımın, suçu azaltmanın ve mağduriyetleri gidermenin ölçüsü olacağını ekledi.

3T yaklaşımı ve silah bırakma sürecinin takibi:

İçişleri Bakanlığı’nın sahadaki sorumluluğunu özetleyen "3T" yaklaşımını paylaşan Çiftçi, bunun tespit, takip ve tasfiye aşamalarından oluştuğunu söyledi. Her beyanın ve silah bırakma iddiasının fiili karşılığının titizlikle teyit edileceğini, sınır ötesi gelişmelerle iç sahadaki seyrin birlikte değerlendirileceğini belirtti.

Çiftçi, örgütsel tasfiye süreçlerinin ve silah bırakma beyanlarının sahada somut sonuçlara bağlanmasının önemine dikkat çekti. Kurumlar arası eşgüdümü artırarak teyit edilmiş bilgiyi gecikmeden paylaşacaklarını ve olası etkileri zamanında değerlendireceklerini söyledi.

Konuşmasında, geçmiş tecrübelerden çıkarılan derslere yer veren Bakan, devletin sözünün açık, uygulamasının adil ve tutumunun kararlı olacağını vurguladı. İç ve dış provokasyonlara, ülke bütünlüğünü hedef alan girişimlere müsamaha göstermeyeceklerini belirtti. Çiftçi, Terörsüz Türkiye hedefinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un desteğiyle yürütüleceğini ifade ederek birlik çağrısı yaptı.

Sonuç olarak, Çiftçi'nin mesajı sahada aktif varlık, mağduriyetlerin hızlı çözümü ve suçla kararlı mücadele üzerine odaklanıyor. Terörün gerilemesiyle ortaya çıkabilecek asayiş boşluklarını doldurmaya yönelik planlar, valiler ve güvenlik güçlerinin koordinasyonuyla hayata geçirilecek.

TUNCELİ VALİLİĞİ GAMER TOPLANTI SALONU'NDA BÖLGE VALİLERİYLE TERÖRSÜZ TÜRKİYE TOPLANTISI DÜZENLENDİ.