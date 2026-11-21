Olayın gelişimi:

Erzurum merkezinde bir kuyumcu dükkanına giren R.Ö., iş yeri çalışanlarını silahla tehdit ederek soygun girişiminde bulundu. İş yerinde çıkan arbede sırasında iki kişi silahla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi 112 Acil Sağlık ekipleri yaptı ve yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polisin müdahalesi ve yakalama:

Bölgede geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri, olay yerinden kaçan zanlıyı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Zanlı önce hastanede sağlık kontrolünden geçirildi.

Sağlık kontrolünün ardından R.Ö., işlemleri yapılmak üzere Erzurum İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Soruşturma süreci:

Olayla ilgili çalışmalarını sürdüren emniyet birimleri, olaya ilişkin delil toplama ve tanık ifadelerini alma süreçlerini yürütüyor. Gözaltındaki zanlı hakkında işlemler devam ediyor.

ŞÜPHELİ, HASTANEDEKİ SAĞLIK KONTROLÜNÜN ARDINDAN İŞLEMLERİ YAPILMAK ÜZERE ERZURUM İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE GÖTÜRÜLDÜ.